ŠTETE SE ZBRAJAJU /

Rusi zasuli Ukrajinu projektilima, zima dotukla civile! Kijev, Harkiv i zapad bez struje

Nakon visoke diplomacije u Abu Dhabiju ponovno masovni ruski napadi na više ukrajinskih lokacija. 

Brutalnost pojačava jaka zima zbog koje civili ostaju u nehumanim uvjetima. Ukrajina traži vojnu pomoć, ali i otkriva američki rok za mir. Projektili uništavaju, a zima ubija snagu i izdržljivost civila u Ukrajini. 

Prema navodima Ukrajinaca, Rusi su tijekom noći ispalili više od 400 dronova i 40 raketa - većina je oborena, ali ljudske žrtve nisu izbjegnute. Šteta se zbraja u Kijevu, Harkivu i nizu lokacija na zapadu Ukrajine. Meta ista - energetska infrastruktura. Više pogledajte u prilogu.

7.2.2026.
19:45
Nikolina Matošević
Abu DhabiRusijaUkrajinaNapadi
