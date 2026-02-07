Rusi zasuli Ukrajinu projektilima, zima dotukla civile! Kijev, Harkiv i zapad bez struje

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŠTETE SE ZBRAJAJU /

Nakon visoke diplomacije u Abu Dhabiju ponovno masovni ruski napadi na više ukrajinskih lokacija.

Brutalnost pojačava jaka zima zbog koje civili ostaju u nehumanim uvjetima. Ukrajina traži vojnu pomoć, ali i otkriva američki rok za mir. Projektili uništavaju, a zima ubija snagu i izdržljivost civila u Ukrajini.

Prema navodima Ukrajinaca, Rusi su tijekom noći ispalili više od 400 dronova i 40 raketa - većina je oborena, ali ljudske žrtve nisu izbjegnute. Šteta se zbraja u Kijevu, Harkivu i nizu lokacija na zapadu Ukrajine. Meta ista - energetska infrastruktura. Više pogledajte u prilogu.