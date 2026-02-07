Međimurje zavijeno u crno nakon ubojstva poznatog karikaturista: 'Nema veselja ni smijeha, samo bol'

Dan nakon stravičnog ubojstva poznatog karikaturista Damira Novaka u mjestu Mali Mihaljevec u Međimurju, javnosti se potresnom objavom obratila unuka ubijenog. Opisala je stravične detalje ubojstva pred njezinom bakom i devetogodišnjom sestrom. Tvrdi da je njezinom djedu ubojica svakodnevno prijetio, a policija na to nije reagirala.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

(Na snimci se vide rupe od metaka kraj obiteljske kuće)

Iz policije to demantiraju, a kako neslužbeno doznaje RTL Danas ubijeni je prijetnje policiji prijavio 2019., a Općinskom državnom odvjetništvu u Čakovcu 2022., za što je dobio uvjetnu kaznu od dvije godine zatvora.

Podsjetimo, ubojstvo se dogodilo u petak oko 14 sati, a potom je ubojica i sebi presudio. Motiv su imovinsko pravni odnosi, spor oko međe. Cijelo mjesto je u šoku, pa i vatrogasna zajednica gdje je ubijeni godinama bio aktivan. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

"U šoku smo. U petak smo bili u šoku, danas vlada tuga. Nema veselja ni smijeha, samo bol za cijelo naselje", izjavio je Vedran Kovačić, predsjednik Vijeća mjesnog odbora Mali Mihaljevec.

"Kad završi obdukcija, moja pretpostavka je da bi sprovod mogao biti u utorak. Vatrogasci će pomoći koliko god mogu. Vjerujem, iako još nismo razgovarali s obitelji, da će biti vatrogasni sprovod. Nadam se da hoće", rekao je vatrogasni zapovjednik Međimurske županije Robert Meglić.