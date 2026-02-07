Unuka ubijenog Damira Novaka: 'Policija nam je govorila ne brinite... Evo kako su nas pazili'

'IZGUBILI SMO NAJDIVNIJU OSOBU' /

"Policija nam je govorila ne brinite, mi ga pazimo, evo kako su nas pazili", potresne su ovo riječi unuke Damira Novaka koji je jučer brutalno ubijen u Međimurju. A svemu su svjedočile njegova supruga i devetogodišnja unuka. Ubojica je policiji poznat otprije i zbog prijetnji ubijenom Novaku, ali i pretresa kuće kada mu je pronađen arsenal ilegalnog oružja. Više pogledajte u prilogu