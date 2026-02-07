Seljaci Gubca protiv vojske Tahija: Tko će pobijediti? 'Do zadnje kapi kmetske krvi idemo'

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'BUNA! BUNA TRAJE!' /

Mali povratak u prošlost - s jedne strane seljaci Matije Gubca, a s druge velikaška vojska Franje Tahija.

Uvod je to u bitku poznatiju kao Seljačka buna koja se po prvi put održala u centru Donje Stubice. Seljacima je dosta - nezadovoljni su tiranijom Franje Tahija.

"Svi su hudi. Svi su srditi, nemaju više kaj izgubiti. Danas kad napadnemo Tahija, kraj bu njegove tiranije. Do zadnje kapi kmetske krvi idemo. Buna...Buna traje", rekao je vođa seljačke bune Matija Gubec. Više pogledajte u prilogu Ivana Milana.