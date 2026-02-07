FREEMAIL
'BUNA! BUNA TRAJE!' /

Seljaci Gubca protiv vojske Tahija: Tko će pobijediti? 'Do zadnje kapi kmetske krvi idemo'

Mali povratak u prošlost - s jedne strane seljaci Matije Gubca, a s druge velikaška vojska Franje Tahija

Uvod je to u bitku poznatiju kao Seljačka buna koja se po prvi put održala u centru Donje Stubice. Seljacima je dosta - nezadovoljni su tiranijom Franje Tahija.

"Svi su hudi. Svi su srditi, nemaju više kaj izgubiti. Danas kad napadnemo Tahija, kraj bu njegove tiranije. Do zadnje kapi kmetske krvi idemo. Buna...Buna traje", rekao je vođa seljačke bune Matija Gubec. Više pogledajte u prilogu Ivana Milana.

7.2.2026.
20:47
Ivan Milan
Seljačka BunaDonja StubicaBitka
