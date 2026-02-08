IT stručnjak o strahu Hrvata od umjetne inteligencije: 'Jedna stvar posebno brine'

'RAZUMIJU RIZIK, ALI...' /

Ekskluzivno istraživanje agencije Promocija Plus za RTL pokazalo je da su Hrvati superoprezni kad je riječ o umjetnoj inteligenciji koja je prisutna gotovo posvuda oko nas. Tek trećina ispitanika poznaje umjetnu inteligenciju i to osrednje. Potom slijede oni koji AI slabo poznaju, njih je 24 posto.

Dobro je poznaje više od 23 posto ispitanih. Zatim su tu oni koji s njom nisu upoznati, a vrlo mali broj zna sve - malo manje od 6 posto.

Kao najveću opasnost u korištenju umjetne inteligencije ispitanici vide netočne i lažne informacije - njih gotovo 30 posto. 26 posto ih smatra da je to zloupotreba podataka i ugrožavanje privatnosti osoba, 20 posto pretjeran kontrola nad ljudima, 19 posto da je opasnost zbog gubitka radnih mjesta.

'Zanimljivo istraživanje'

A zašto Hrvati imaju strah od ove tehnologije objasnio je Tomislav Vazdar, stručnjak za kibernetičku i IT sigurnost.

"Ovo istraživanje je zanimljivo. Svaki drugi građanin koristi AI privatno, a kad gledamo primijenjenost na poslu samo 20 posto od 47 posto ga koriste na poslu. Hrvatska ekonomija propustit će priliku ako ne uvede alate AI u poslovanje", objasnio je Tomislav Vazdar pa dodao:

"Posebno zanimljiva je točka čega se ljudi najviše boje. Začuđujuće često govorimo da se ljudi boje gubitka radnih mjesta. Vaše istraživanje pokazuje suprotno da je tema gubitka radnih mjesta zadnja od ponuđenih. Na prvom mjestu je strah od deep fakeova privatnosti. To pokazuje da ljudi razumiju rizik i traže rješenja sami, a to je mjesto gdje se treba uključiti država više i što hoće kroz nacionalnu strategiju da bi se mogli otkloniti ovakvi rizici jer je moć manipulacije nevjerojatna", zaključuje.