Bjegunac Mamić poljubio ruku ratnog zločinca Arkana. Ceca: 'Inače, ja sam vaš fan'

NA JAHORINI /

Bizarna snimka dolazi s Jahorine u susjednoj Bosni i Hercegovini. Tamo je još 2018. godine od hrvatskog pravosuđa pobjegao i živi Zdravko Mamić, a sada je bio na koncertu Svetlane Cece Ražnatović, udovice ubijenog srpskog ratnog zločinca Željka Ražnatovića Arkana.

Snimku njezina susreta s bivšim čelnikom Dinama koji je osuđen na šest i pol godina zatvora zbog malverzacija u Dinamu, objavio srpski portal Telegraf.rs, a onda ju je i Mamić podijelio na svojim društvenim mrežama.

"Inače samo da znate ja sam vaš fan", poručila je Ceca Mamiću.