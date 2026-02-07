Riječani žele maknuti molitelje s ulica: 'Gledam i pokušavam razumjeti, ali stvarno ne razumijem'

Nakon gotovo tri godine riječke aktivistice nisu protiv molitelja, koji se okupljaju svake prve subote u mjesecu održali kontra-prosvjed nego su došle na misu riječkog nadbiskupa, Mate Uzinića.

Proglasile su pobjedu, jer fokus molitelja, kažu - više nije na ženama. "Potrebno se povući na osamu, potrebno se otvoriti Bogu i njegovim nadahnućima", rekao je riječki nadbiskup Mate Uzinić. Iznova riječki nadbiskup poziva i govori da je molitvi mjesto u crkvama. Tu su i molitelji koji se okupljaju na trgovima. Ali čim je završila misa, oni su opet poveli svoju na ulicama.

"Potrebno je pogledati u Isusa i njegov način. Kako bismo mogli biti zajedno,kako među nama ne bi trebali stajati kordoni policije, koji nas dijele i kojima trošimo vrijeme, sve ono drugo što bi u tom vremenu mogli napraviti da ovo naše društvo bude bolje", nadodao je riječki nadbiskup.

Prekid kontrsprosvjeda

Na misu su došle riječke aktivistice, koje su nakon skoro tri godine danas prekinule kontraprosvjede.

Fokus javnih poruka molitelja nije više, kažu, usmjeren na ženu kao podređenu, što je politička i društvena pobjeda. Došle su, poručuju, podržati trud nadbiskupa Uzinića, a u nastojanju da se molitelji maknu s ulica podržavaju ga i građani.

"Pa mi smo mislili da su maknuti, mi smo mislili da su maknuti. Jel tako. Jer je rekao mons. Uzinić da će se maknut to", reklaje Božica iz Rijeke, dok je Stevko rekao da nemam riječi za to: "I kad gledam i pokušavam razumjeti, ali stvarno ne razumijem. Klečanje i moljenje u crkvi, to di odlazimo, to je najnormalnije. Ali ovo.. Nije mi jasno".

U međuvremenu, na ulicama i dalje ova scena.

"Možemo izaći vani tek nakon što usvojimo Isusov pogled. Tek kad se naše srce ispuni suosjećanjem, kao što je bio njegovo srce ispunjeno, Tek kad nećemo biti još jedan razlog podjela u našem društvu, nego ćemo postati ono što je Isus postao, a što želi da bude njegova crkva. Most između ljudi i Boga i most prema braći i sestrama. Amen", rekao je riječki nadbiskup za kraj.

Molitelji su ispred crkve donijeli sol koju su posuli i po podu. Što su htjeli poručiti, znaju samo oni sami. S druge strane, poruka riječkih aktivistica je jasna.