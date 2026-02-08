Što je s dočekom na Trgu? Izbornik i dokapetan nakon povijesnog uspjeha: 'Imali smo ih tri, to nam je dosta'

Brončana medalja hrvatske futsal reprezentacije – povijesni je trenutak za naš sport! U spektakularnoj borbi za treće mjesto na Europskom prvenstvu protiv Francuske pokazali su nevjerojatan karakter, upornost i strast.

Izbornik futsalske reprezentacije Marinko Mavrović i dokapetan Duje Kustura gosti su RTL-a Danas.

Jesu li se slegli dojmovi - prva povijesna medalja je tu?

"Još se nisu slegli, još je emocija u nama, ne znamo kako se ponašat, sve nam je novo, ponosni smo", kazao je Duje Kustura.

Gospodine Mavroviću, Što je po vama bilo presudno za osvajanje ove bronce?

"Trideset dana prije, zajedništvo, vjera da možemo, ždrijeb nam se otvorio, uzeli smo što nam je ponuđeno", rekao je izbornik.

Gospodine Kustura, futsal se ovime svakako vraća na velika vrata, no što čini ovu generaciju posebnom?

"Napokon smo dobili medijsku pozornost, sretni smo. Ovu generaciju krasi zajedništvo. Smjena generacija, Franco je najstariji, a ni njemu nije vrijeme za mirovinu, dobra smo klapa".

Izborniče, doček svakako zaslužujete no rekli ste da ga ne želite, zašto?

"Mi smo imali tri dočeka, s navijačima u polufinalu, ispunili su dvoranu u Ljubljani, to je bio poseban doživljaj. Drugi je doček bio na utakmici za treće mjesto, Treći doček nam je priredio HNS ovdje, bio je to ručak s glazbom i to nam je dovoljno", jasan je izbornik.

Sutra vas, i ostale igrače, primaju i premijer i gradonačelnik - što od njih očekujete?

"Nemam očekivanja ni poruku. Mi smo sve ispunili ovom medaljom. HNS radi na futsalu, ulažu dosta, za razliku od toga kako je bilo prije 7-8 godina."

Gospodine Mavroviću, utakmice se često gube nakon penala kada se primi pogodak u posljednjoj sekundi, što ste rekli igračima, kako su glave ostale mirne?

"Šok je primiti gol sedam sekundi do kraja. Prvo smo se morali smiriti, zaboraviti ovo prije i živjeti u trenutku. Sekulić je rekao idemo zbog ovih navijača naći mir, svi smo odradili dobro".

Kako sada vidite budućnost futsala nakon ovog rezultata?

"Futsal budućnost je svijetla. To je najgledaniji dvoranski sport i nastavit će rasti".

Može li se živjeti od futsala?

"Diplomirao sam u devetom mjesecu, za sada ne razmišljam o radu u struci. Od futsala se sada može živjeti, do maloprije nije bilo tako, ali sad 90 posto prvoligaša živi od futsala", rekao je Kustura.

"HNS odrađuje vrhunski posao, sve što smo tražili smo dobili. Svim mladima želim poručiti da se krenu bave futsalom jer je zabavno i motorično", zaključio je izbornik.