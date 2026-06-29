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Ova vijest mnoge će razveseliti: Gradi se treća traka autoceste Zagreb - Karlovac, evo i kada

Ova vijest mnoge će razveseliti: Gradi se treća traka autoceste Zagreb - Karlovac, evo i kada
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Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL

Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura, navodi se u priopćenju Hrvatskih autocesta

29.6.2026.
10:54
danas.hr
Kristina Stedul Fabac/PIXSELL
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Hrvatske autoceste u ponedjeljak su objavile prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima za radove potpune rekonstrukcije i dogradnje treće vozne trake na dionici Zagreb – Karlovac autoceste A1.

Iz HAC-a javljaju da je riječ o jednoj od najopterećenijih i prometno najvažnijih dionica u Republici Hrvatskoj, što svi koji su se njome vozili u ljetnim mjesecima itekako dobro znaju, piše KAportal.

Treća vozna traka u oba smjera

Predmet nabave obuhvaća dogradnju treće vozne trake u oba smjera, izgradnju triju novih čvorova – Stupnik, Ašpergeri i Selce (Karlovac), rekonstrukciju čvora Jastrebarsko te uklanjanje postojećih i izgradnju novih nadvožnjaka preko autoceste. Procijenjena vrijednost radova iznosi 248 milijuna eura, navodi se u priopćenju Hrvatskih autocesta.

Dionica Zagreb – Karlovac duga je 39 kilometara, a njezinim proširenjem značajno će se povećati propusna moć autoceste, osobito tijekom turističke sezone. Istodobno će se poboljšati lokalna dostupnost i povezanost te dodatno unaprijediti sigurnost svih sudionika u prometu.

Početak radova

Projekt će doprinijeti i smanjenju negativnih utjecaja prometa na okoliš, uključujući nižu razinu buke te bolju zaštitu infrastrukture kroz učinkovitiji nadzor i kontrolu teških vozila. Početak izvođenja radova planiran je tijekom 2027. godine, kažu u HAC-u.

Tijekom izvođenja radova predviđena je privremena regulacija prometa sa suženim voznim trakama – po dvije u svakom smjeru, te smanjenim ograničenjem brzine, kako bi se osigurali sigurnost i protočnost prometa.

Ovaj projekt dio je dugoročnog plana modernizacije i povećanja kapaciteta autoceste A1, s ciljem podizanja razine sigurnosti, smanjenja prometnih zagušenja i poboljšanja ukupne protočnosti prometa na koridoru koji povezuje sjever i jug Hrvatske.

Prethodno savjetovanje

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima provodi se sukladno članku 198. Zakona o javnoj nabavi te predstavlja obvezan korak prije objave postupka javne nabave. Po završetku savjetovanja službeno će biti pokrenut postupak javnog natječaja, javljaju iz Hrvatskih autocesta.

A1 AutocestaRadoviKarlovacTreĆa Traka
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