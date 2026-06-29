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Habijan o skandalu s curenjem podataka iz škola: 'Toga će biti sve više'

Habijan o skandalu s curenjem podataka iz škola: 'Toga će biti sve više'
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Foto: Luka Antunac/PIXSELL

Dodao je kako je pitanje kibernetičke sigurnosti od krucijalne važnosti

29.6.2026.
13:23
Hina
Luka Antunac/PIXSELL
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Ministar pravosuđa i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je u ponedjeljak da u digitalnom dobu pitanje kibernetičke sigurnosti ne poznaje granice, istaknuvši kako će kibernetički napadi biti sve češći te da je potrebno da u prevenciju budu uključeni svi.

Ministra su novinari upitali kako je do došlo do neovlaštenog dijeljenja podataka povezanih s osnovnim i srednjim školama, a Habijan je napomenuo kako ovo nije samo pitanje za Ministarstvo pravosuđa jer je riječ o međuresornom i interdisciplinarnom pitanju. 

"Nažalost, ovakvih pojavnosti, da li je to kibernetički napad ili krađa podataka, određeni fake news ili phishing, će biti sve više i zato mislim da se svi u ovo moramo uključiti od prevencije i edukacije, a naravno onda i od naših tijela koja ovakve neželjene kibernetičke napade moraju u što je moguće većoj mjeri sprječavati", poručio je Habijan nakon obilježavanja Dana pravosudne policije u Glini.

Dodao je kako je pitanje kibernetičke sigurnosti od krucijalne važnosti. 

Kibernetička sigurnost

"Na vladi smo prošlog tjedna donijeli odluku da pristupamo jednoj konvenciji što se tiče kibernetičkog kriminaliteta upravo po pitanju međunarodne suradnje jer digitalno doba, odnosno pitanje digitalne ili kibernetičke sigurnosti ne poznaje fizičke granice kao što je država. Na to moramo biti spremni", istaknuo je.

Habijana su novinari upitali i o izmjenama Prekršajnog zakona i problemu ublažavanja kazni za prometne recidiviste.

"Što se samih recidivista, što se tiče samih kazni, kroz ove zadnje izmjene koje će, drugi tjedan biti u Hrvatskom saboru, bitno je da više sud ne može ublažiti kaznu, smanjiti je za polovicu ako je bio takav obvezni prekršajni nalog, odnosno neće kroz presudu to moći umanjiti. Mislim da je to dobro, postoji mogućnost da platite na licu mjesta ili u onom roku koji imate platite kaznu prije nego dođe pred sud", naveo je ministar.

Habijan je također najavio i novu radnu skupinu za "cjelovite i puno veće izmjene" Prekršajnog zakona.

Što se tiče sudova i pravosudnih dužnosnika, Habijan je ocijenio kako smatra da oni imaju sve alate i instrumente da one koji su počinili ili koji ponavljaju takva djela, odnosno recidiviste, najstrože kažnjavaju.

"To ćemo i kroz nove izmjene zakona pokušati u najvećoj mogućoj mjeri zapravo smanjiti. Ono što je činjenica - jedno je što predlaže vlada, drugo je što usvaja Hrvatski sabor, to je taj normativni okvir, ali treće je sudbena vlast kao jedan od tri stupa vlasti da takve zakone i provodi i da šalje poruku kroz izricanje takvih kazni da se to neće tolerirati", poručio je ministar.

Damir HabijanCurenje PodatakaCarnetKibernetička Sigurnost
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