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Ukrajinci pokrenuli napad na Rusiju: Objavljeni detalji o meti, pogledajte snimke

Ukrajinci pokrenuli napad na Rusiju: Objavljeni detalji o meti, pogledajte snimke
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Foto: Screenshot 'X'/iraterekh,Gerashchenko_en

Ukrajinski dronovi pogodili su ruske rafinerije najmanje 194 puta tijekom prve polovice 2026. godine

6.7.2026.
15:45
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/iraterekh,Gerashchenko_en
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Ukrajinski dalekometni dronovi pogodili su rafineriju nafte u Omsku, najveće takvo postrojenje u Rusiji. Riječ je o rafineriji koja godišnje prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte, odnosno oko deset posto ukupnih ruskih rafinerijskih kapaciteta.

Napad je potvrdio Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine, a ukrajinska strana navodi da je Omsk bio posljednja od 11 najvećih ruskih rafinerija za proizvodnju benzina koju su njihove snage uspješno pogodile.

Prema ukrajinskoj vojsci, meta je bilo postrojenje ELOU-AVT-11 za primarnu preradu sirove nafte, čiji je godišnji kapacitet 8,4 milijuna tona. Snage za specijalne operacije objavile su da su dronovi do cilja preletjeli oko 3000 kilometara, prenosi United24.

Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko potvrdio je da su dronovi stigli do sjeverne industrijske zone Omska, ali nije izravno spomenuo rafineriju.

Jedini ruski proizvođač katalizatora

Rafinerija je u vlasništvu Gazprom Nefta i proizvodi benzin, dizelsko gorivo, zrakoplovni kerozin i druge naftne derivate, uključujući gorivo koje koristi ruska vojska. Važna je i zato što je jedini ruski proizvođač katalizatora za katalitičko krekiranje, materijala nužnih u sekundarnoj preradi nafte.

Exilenova+ je također izvjestila da su ruski borbeni zrakoplovi Su-57 bili podignuti iznad Omska kako bi pokušali presresti dronove, ali ih nisu uspjeli oboriti. 

Napad na Omsk dio je šireg vala ukrajinskih udara na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu. Posljednjih mjeseci mete su bile i rafinerija u Jaroslavlju, terminali za gorivo u Visocku i Ust-Lugi te vojni ciljevi na okupiranom Krimu.

Prema analizi Financial Timesa, ukrajinski dronovi pogodili su ruske rafinerije najmanje 194 puta tijekom prve polovice 2026. godine, što je pridonijelo sve većim problemima u opskrbi gorivom diljem Rusije.

RusijaUkrajinaNapadRafinerijaNaftaBenzin
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