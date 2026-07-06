Ukrajinci pokrenuli napad na Rusiju: Objavljeni detalji o meti, pogledajte snimke

Ukrajinski dalekometni dronovi pogodili su rafineriju nafte u Omsku, najveće takvo postrojenje u Rusiji. Riječ je o rafineriji koja godišnje prerađuje više od 22 milijuna tona sirove nafte, odnosno oko deset posto ukupnih ruskih rafinerijskih kapaciteta.

Napad je potvrdio Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine, a ukrajinska strana navodi da je Omsk bio posljednja od 11 najvećih ruskih rafinerija za proizvodnju benzina koju su njihove snage uspješno pogodile.

Achievement unlocked 👉🏻💚👈🏻

By today, the Omsk refinery had remained one of only two refineries in the top 10 that had never been hit by Ukrainian drones. The other is the Angarsk Petrochemical Company in Irkutsk Oblast. Both are beyond the Urals.

It was counted on to balance out… pic.twitter.com/ghcGXmiKaf — terekh (@iraterekh) July 6, 2026

Prema ukrajinskoj vojsci, meta je bilo postrojenje ELOU-AVT-11 za primarnu preradu sirove nafte, čiji je godišnji kapacitet 8,4 milijuna tona. Snage za specijalne operacije objavile su da su dronovi do cilja preletjeli oko 3000 kilometara, prenosi United24.

Guverner Omske oblasti Vitalij Hocenko potvrdio je da su dronovi stigli do sjeverne industrijske zone Omska, ali nije izravno spomenuo rafineriju.

Ukrainian long range strike drone on the approach to the Omsk oil refinery. 2500 km from the frontline. https://t.co/mjmIzrmvfD pic.twitter.com/yf0AWdYIdF — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) July 6, 2026

Jedini ruski proizvođač katalizatora

Rafinerija je u vlasništvu Gazprom Nefta i proizvodi benzin, dizelsko gorivo, zrakoplovni kerozin i druge naftne derivate, uključujući gorivo koje koristi ruska vojska. Važna je i zato što je jedini ruski proizvođač katalizatora za katalitičko krekiranje, materijala nužnih u sekundarnoj preradi nafte.

Exilenova+ je također izvjestila da su ruski borbeni zrakoplovi Su-57 bili podignuti iznad Omska kako bi pokušali presresti dronove, ali ih nisu uspjeli oboriti.

Omsk oil refinery after an attack by Fire Point drones.



About 2,500 km from Ukraine. https://t.co/xTCJlri80t pic.twitter.com/OxHz088cAM — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 6, 2026

Napad na Omsk dio je šireg vala ukrajinskih udara na rusku energetsku i vojnu infrastrukturu. Posljednjih mjeseci mete su bile i rafinerija u Jaroslavlju, terminali za gorivo u Visocku i Ust-Lugi te vojni ciljevi na okupiranom Krimu.

Prema analizi Financial Timesa, ukrajinski dronovi pogodili su ruske rafinerije najmanje 194 puta tijekom prve polovice 2026. godine, što je pridonijelo sve većim problemima u opskrbi gorivom diljem Rusije.