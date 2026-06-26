Krim proglasio izvanredno stanje: Ukrajinci skovali opaki plan za izolaciju otoka

Vlasti koje je na Krimu postavila Rusija u petak su na poluotoku proglasile izvanredno stanje da bi se uhvatile u koštac s ekonomskim problemima, nakon što su obustavile turističke aktivnosti i dječje ljetne kampove te obustavile prodaju goriva kao odgovor na ukrajinske napade.

Rus Sergej Aksjonov, kojega su za čelnika Krima postavile ruske vlasti Telegramu je rekao da će izvanredno stanje olakšati donošenje odluka kako bi se moglo zajamčiti stabilno poslovanje svih sektora o kojima ovisi egzistencija stanovništva.

Vlasti nisu pojasnile što će to značiti u praksi.

Što ciljaju Ukrajinci?

Posljednjih mjeseci Ukrajina napada energetske i ostale ciljeve u Rusiji kako bi potkopala vojne sposobnosti Moskve i njezine financije, a istodobno je pokušava odvojiti od Krima, koji je Rusija anektirala od Ukrajine 2014. godine.

Napadi dronovima pogoršavaju nestašicu goriva, a ljudi prijavljuju sve više cijene i duge redove na benzinskim postajama.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, čija je administracija dovela u pitanje američke posredničke napore, rekao je da je svrha napada na civilnu infrastrukturu posijati razdor među ruskim stanovništvom.

Opsada Krima

Kako piše Kyiv Independent, ukrajinska opsada Krima dugo se najavljivala. Krim je pod učinkovitom opsadom, a Ukrajina sustavno izolira okupirani poluotok višestrukom kampanjom napada dronovima.

"Pakao počinje", rekao je ukrajinski ministar obrane Mihailo Fedorov u intervjuu 17. lipnja. "Logistika se prekida. Krim se izolira."

Ukrajina planira potpuno izolirati poluotok, odsjecajući ga od Rusije i uništavajući kritičnu infrastrukturu - što će u konačnici dovesti do poraza ruske okupacije Krima.

Ukrajinska "blokada" već je dovela do ozbiljne nestašice goriva, dok su napadi dronovima dugog dometa na električnu infrastrukturu doveli do nestanka struje diljem poluotoka. Ruski turisti se vraćaju kući, a ruski vojni blogeri u panici pokušavaju oglasiti uzbunu zbog situacije na Krimu.

"Sada je ozbiljno, ali bi moglo postati kritično za samo nekoliko tjedana ako neprijatelj nastavi svoju 'stratešku zračnu ofenzivu'", sumorna je procjena bivšeg časnika FSB-a i osuđenog ratnog zločinca Igora Girkina.

Ukrajinski napadi na Krim nisu novi, ali trenutna kampanja označava pomak od sporadičnih napada na važne vojne ciljeve do pokušaja da se poluotoku oteža opskrba i položaj.

Od travnja 2026. ukrajinski dronovi srednjeg dometa sustavno ciljaju ruski promet koji tranzitira duž R-280 - takozvane "autoceste Novorussija" - dok je Fedorovljevo "logističko zaključavanje" stupilo na snagu. Ukrajina je također napadala trajekte koje Rusija koristi za prijevoz nafte i vojnog materijala preko Kerčkog tjesnaca, mostove koji povezuju poluotok s okupiranim dijelom Hersonske oblasti te skladišta goriva, skladišta plina i električnu infrastrukturu na samom Krimu.

"Ukrajinski napadi se sve više prebacuju prema Krimu", rekla je za Kyiv Independent Oksana Kuzan, suosnivačica Ukrajinskog centra za sigurnost i suradnju. "Ono što je započelo kao korištenje dronova za presijecanje ključnih logističkih arterija u Donjeckoj oblasti razvilo se u daleko veću operaciju."