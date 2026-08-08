Neugodne vrućine se vraćaju: Meteorolog otkrio i gdje bi moglo biti pljuskova

Vrućina je popustila u kopnenim krajevima, tj. bit će primjereno toplo dobu godine, no na moru se ta promjena niti neće osjetiti uz nastavak toplinskog vala.

Uz samo blago osvježenje u dijelu kopnenih krajeva, kiše je palo malo i samo lokalno, svakako nedovoljno za bitnije ublažavanje suše.

SUBOTA

Još tijekom ranog jutra i prijepodneva u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu prolazno više oblaka, a uglavnom u središnjim predjelima, može biti mjestimične kiše ili kojeg pljuska. Vjetar slab do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, a na moru umjerena, pod Velebitom i jaka bura.

Sredinom dana i poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj barem djelomično razvedravanje, sve više sunca. Vjetar će oslabjeti pa će biti i sparno, no, temperatura malo niža od one u petak, uglavnom između 30 i 32 Celzija.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu djelomice sunčano, jer će biti razvoja oblaka s kojima uglavnom oko slavonskog gorja, lokalno i u Posavini može biti kojeg grmljavinskog pljuska. Vjetar slab do sve rjeđe umjeren sjeverni, a temperatura između 31 i 33 stupnja.

U Dalmaciji najviše sunca te još uvijek vrlo vruće, posebice prema sjeveru, ali u njenom zaleđu najnestabilnije. Naime, uz jači razvoj oblaka, posebice uz granicu s BiH, može biti lokalno i kojeg izraženijeg pljuska i grmljavine, a mala je šansa da koji od njih stigne do obale splitskog ili makarskog područja.

Na sjevernom Jadranu sunčanije, ali još u unutrašnjosti Istre te ponegdje u gorju, uglavnom Lici, može biti razvoja oblaka i kojeg kraćeg pljuska. Bura će malo popustiti, ali još pod Velebitom može imati jake pa i olujne udare. Temperatura između 32 i 35 Celzija, a ispod 30 napokon u gorju.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Od nedjelje na kopnu opet kreće jedno stabilnije i sunčanije razdoblje u kojem će temperatura biti u blagom porastu. Neugodna dnevna vrućina opet od ponedjeljka, a i noći nakon kratkog predaha, opet tople sredinom idućeg tjedna.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na Jadranu nastavak toplinskog vala u obilje sunca i vrućine. Možda će kakvo takvo olakšanje do utorka donositi slab do umjeren maestral ili vjetar s mora, no čini se tamo od srijede ponovno bura koja će puhati kao fen.