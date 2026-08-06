Paklene vrućine mijenjaju život na farmama: 'Nabavili smo velike ventilatore'

Na gotovo 40 stupnjeva Celzijevih ni staja više nije zaklon od vrućine. Zbog ekstremnih temperatura stočari prilagođavaju svakodnevni rad, a životinje mijenjaju svoje navike kako bi što lakše podnijele toplinski val.

Na farmi u Novskoj krave od ove godine imaju velike ventilatore koji im olakšavaju boravak u staji.

"Prije je bio hotel promaja, a ove godine smo nabavili ove velike ventilatore tako da je puno podnošljivije nego do sad", rekao je stočar iz Novske Marko Jakubek.

Krave na toj farmi proizvode mlijeko, no zbog toplinskog vala koji ne jenjava daju ga manje. Prošlog ljeta, bez ventilatora, proizvodile su oko 50 litara mlijeka manje dnevno, dok je ovih dana, zahvaljujući rashlađivanju, pad proizvodnje oko 20 litara.

Vrućine su donijele i druge promjene.

"Malo su smanjili konzumaciju hrane, povećali konzumaciju vode. S obzirom na to da imamo gradski vodovod, recimo prošli mjesec je bilo nekih 40 kubika vode, sad je to otišlo na nekih 65, čak skoro 70 kubika vode. Koriste ju i za piće i za hlađenje", kaže Jakubek.

Vrućine promijenile ritam životinja

Ni ovce ne prkose toplinskom valu. Najveći dio dana provode u zaklonu od sunca.

No stočarima trenutačno veći problem od visokih temperatura predstavlja suša. Stotinjak autohtonih hrvatskih pramenki na obroncima kod karlovačkog Novigrada zbog suše nema dovoljno prirodne hrane.

"Osnova ishrane naših ovaca je napasivanje, a u ovom sušnom periodu trava se ne obnavlja pa nam to stvara problem. Potrebna je prihrana žitaricama što nam povećava troškove hranidbe", rekao je stočar iz Novigrada Mario Frketić.

Ovce piju i više vode, što je još jedan dodatni trošak. U stadu je i nekoliko janjadi koju će, kaže Frketić, dulje othranjivati jer njihove majke zbog vrućine proizvode manje mlijeka.

Visoke temperature promijenile su način gospodarenja, ali i ritam na koji su životinje navikle. Ovce na pašu izlaze prije svitanja, a i krave se hrane ranije nego inače.

"Ujutro idemo puno ranije u staju, što zbog vrućina, da se to što prije riješi, da se one prije podnevnih vrućina malo smire, a što se tiče popodne, idemo što kasnije, kad popusti malo sunce, jednostavno da ne bude šok za njih", kaže Jakubek.

Stočari najviše strahuju od nastavka suše, a o nestašici vode ne žele ni razmišljati. I oni, baš kao i njihove životinje, priželjkuju jesen, kada bi temperature trebale biti podnošljivije.