Muškarac (71) pronađen mrtav u Slavonskom Brodu: Uhićena žena (37) s kojom je bio u vezi?

Brodsko-posavska policija u Slavonskom Brodu kasno navečer u petak uhitila je osobu koja se dovodi u vezu sa smrću 71-godišnjaka.

Policija je na teren izašla na teren nakon što je oko 23.16 stigla dojava da se u kući na području Slavonskog Broda nalazi tijelo 71-godišnjaka.

Neslužbeno - uhićena žena

Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, policija je na licu mjesta uhitila osobu koja se dovodi u svezu s navedenim djelom.

Traju očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja.

Portal 24sata piše da se neslužbeno doznaje da je privedena žena (37) koja je s njim navodno bila u intimnoj vezi.