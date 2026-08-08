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Muškarac (71) pronađen mrtav u Slavonskom Brodu: Uhićena žena (37) s kojom je bio u vezi?

Muškarac (71) pronađen mrtav u Slavonskom Brodu: Uhićena žena (37) s kojom je bio u vezi?
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Foto: ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL

Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, policija je na licu mjesta uhitila osobu koja se dovodi u svezu s navedenim djelom

8.8.2026.
7:09
Erik Sečić
ilustracija: Ivica Galovic/PIXSELL
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Brodsko-posavska policija u Slavonskom Brodu kasno navečer u petak uhitila je osobu koja se dovodi u vezu sa smrću 71-godišnjaka. 

Policija je na teren izašla na teren nakon što je oko 23.16 stigla dojava da se u kući na području Slavonskog Broda nalazi tijelo 71-godišnjaka.

Neslužbeno - uhićena žena 

Zbog sumnje da je riječ o nasilnoj smrti, policija je na licu mjesta uhitila osobu koja se dovodi u svezu s navedenim djelom.

Traju očevid i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdili svi detalji i okolnosti događaja. 

Portal 24sata piše da se neslužbeno doznaje da je privedena žena (37) koja je s njim navodno bila u intimnoj vezi. 

Slavonski BrodPolicijaTijelo
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