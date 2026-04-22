BiH u problemima pred Svjetsko prvenstvo: Barbarez ostao bez jednog od ključnih igrača

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine suočila se s ozbiljnim problemom uoči velikog natjecanja. Jedan od ključnih veznjaka, Amir Hadžiahmetović, neće biti na raspolaganju izborniku Sergeju Barbarezu zbog ozljede koja zahtijeva operativni zahvat.

Veznjak Hull Cityija, koji je ove sezone imao važnu ulogu i u reprezentaciji i u klubu, morat će na operaciju meniskusa. To znači da neće stići na vrijeme za nastup na Svjetskom prvenstvu, što je veliki udarac za momčad koju vodi Sergej Barbarez.

Iz Nogometnog saveza BiH potvrdili su loše vijesti:

“Reprezentativac Bosne i Hercegovine Amir Hadžiahmetović neće biti u mogućnosti nastupiti na predstojećem Svjetskom prvenstvu zbog povrede meniskusa, koja će zahtijevati operativni zahvat i duži period oporavka.

Selektor Sergej Barbarez i stručni stožer računali su na njega, te njegov izostanak predstavlja značajan hendikep za naš tim.

Amiru želimo uspješnu operaciju i brz oporavak, uz nadu da ćemo ga uskoro ponovno gledati na terenu u dresu reprezentacije.”

Hadžiahmetović (29) ove je sezone upisao 39 nastupa za Hull, gdje je bio na posudbi iz Beşiktaş, s kojim ima ugovor do ljeta 2027. godine.

Za seniorsku reprezentaciju debitirao je 2020., a dosad je skupio 34 nastupa. U posljednjem baražu protiv Italije dobio je šest minuta, dok je protiv Walesa odigrao pola sata i bio siguran izvođač u raspucavanju jedanaesteraca.

