Omiljeni festival 'Baš Naš' otvoren na platou Gradec: Evo po čemu će biti poseban

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Na zagrebačkom platou Gradec otvoren je Baš Naš, festival koji i ove godine donosi ljetnu atmosferu u sam centar grada. Idućih 25 dana plato iznad Gornjeg grada pretvara se u mjesto dobre glazbe i druženja.
Interes posjetitelja je već tradicionalno odličan. 'Baš Naš' donosi dobru atmosferu do 5. srpnja, a ulaz na Gradec je potpuno besplatan.
RTL Danas razgovarao je s Paolom Osrečki, predstavnicom za odnose s javnošću "Baš Naš", po čemu će ovogodišnji festival biti poseban. Više pogledajte u prilogu.