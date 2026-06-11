Marko Vargek javio se iz Alexandrije i otkrio stanje s ulaznicama uoči Engleske

Svjetsko nogometno prvenstvo počinje u 21 sat na stadionu Azteca u Mexico Cityju. Hrvatska će svoju prvu utakmicu igrati u srijedu, 17. lipnja u 22 sata protiv Engleske.

Marko Vargek nalazi se u Alexandriji gdje su naši reprezentativci. u RTL Danas se javio uživo. Marku je ovo treće koje prati uživo - po čemu je drukčije od ostalih?

"Uzbuđenje je definitivno isto jer ovo je najveći sportski event i najveći kulturni karneval. Jedino je možda malo razlika da sam malo ostario. Tko zna, možda i moj last dance. Malo je čudno, javljati se i biti izgubljen u toj vremenskoj razlici, a bit će izgubljene reprezentacije u toj vremenskoj razlici i putovanjima. Pazite, ovo reprezentacija BiH putovat će 9000 kilometara na ovom svjetskom prvenstvu. Curacao čak 10 tisuća, a Hrvatska 4 i pol tisuće eura.

Spomenuli ste već koliko je utakmica koliko reprezentacija. Rekao bih to najambicioznije Svjetsko prvenstvo 40 utakmica više u odnosu na Katar, to je 3.600 minuta više nogometa tako da izdržite krećemo. Nadam se da su spremni vaši rasporedi rasporedi kalendari i bilježnice i vjerujem da svi jedva čekaju utakmicu. Južna Koreja, Češka u 4 ujutro po vašem vremenu".

Družio si se jučer s našim navijačima, koliku će podršku Hrvatska imati na tribinama protiv Engleske?

"Na stadionu AT&T u Dallasu, koji je inače ima 90 tisuća za NFL kapacitet stadiona koji je smanjen za potrebe Svjetskog prvenstva na 70 tisuća. FIFA je svima, dakle, engleskim i hrvatskim navijačima locirala po pet tisuća ulaznica. Ostalo ide kroz generalnu prodaju hospitality i sve ostale stvari. Evo cijene: Kategorija 1 je 700 dolara za tu utakmicu, kategorija 2 - 500 dolara. Najjeftinija kategorija 3 - 265 dolara.

Koliko će Hrvatskoj protivnik biti vremenski uvjeti, temperature?

"Engleska se nalazi već četrnaest dana ovdje u Americi u svom kampu u Kansasu, pa su preselili na Floridu gdje se suočavaju sa ovim uvjetima već četrnaest dana, dakle četrnaest dana duže nego što je to što se Hrvatska suočava s tim uvjetima. Trenutačno je 36 stupnjeva u Washingtonu.

Ogromna vlaga. teško se diše i definitivno će, što se tiče utakmica i treninga, satnice i rasporede odlučivati netko gore, jer u slučaju udara, ako se detektira udar grmljavine u radijusu od 10 milja, 13 kilometara prekida se utakmica i trening na 30 minuta. Novi udar munje novih 30 minuta odgađa početak treninga i utakmice.

Dakle, vežite se polijećemo".