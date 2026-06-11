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Srušen je rekord svjetskih prvenstava: Ovo je najviši sudionik do sada

Srušen je rekord svjetskih prvenstava: Ovo je najviši sudionik do sada
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Foto: Julia Schadauer/Alamy/Profimedia

Wiegele je treći izbor među vratnicama Austrije pa će teško nastupiti

11.6.2026.
18:53
Sportski.net
Julia Schadauer/Alamy/Profimedia
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Vratar Austrije Florian Wiegele najviši je nogometaš koji je bio na Svjetskom prvenstvu. Odnosno, Wiegele će to tek postati kada Austrija odigra prvu utakmicu protiv Jordana.

Wiegele je treći izbor među vratnicama Austrije pa će teško nastupiti, ali ipak će biti na SP-u pa bismo mu mogli dati ovaj rekord. Wiegele je visok 2,05 metara i tako je prestigao nizozemskog vratara Andriesa Nopperta koji je rekord postavio na prošlom Svjetskom prvenstvu u Kataru koji je visok 2,03 metra. 

Florian Wiegele je član češke Viktorije iz Plzena. Za reprezentaciju je nastupio samo jednom, u prijateljskoj utakmici protiv Gane. Zanimljivo, najniži igrač na ovom SP-u je 45 centimetara niži od Wieglea. Riječ je o Panamcu Cesaru Yanisu.

Austrija se nakon 1998. vratila na Svjetsko prvenstvo nakon pogotka Bosni i Hercegovini za 1:1 u kvalifikacijskoj skupini. od vodstvom Ralfa Rangnicka, momčad je prošla transformaciju i sada će se okušati u skupini J protiv Argentine, Alžira i Jordana.

Austrijska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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