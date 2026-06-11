Sutra igra BiH, Enis Bešlagić za Direkt: 'Kanada se već zabrinula'

"I am from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty, I can no longer wait, take me to United States, take me to Golden Gate, I will assimilate...", već mjesecima ovi stihovi čuje se posvuda, naravno da je ekipa iz Dubioze Kolektiv snimila novi spot za neslužbenu himnu reprezentacije. Naravno da se u njemu igra nogomet u dvorištu, gdje susjedi zajedno roštiljaju, iz benda kažu da su neki u svemu prepoznali prizore iz brazilskih favela.

Naravno da su se na pjesmu rasplesala i djeca iz sirotišta u Ugandi. Tko ne bi. A mi? Utakmice BiH gledat će se i kod nas. Danas smo dobili potvrdu - na Trgu bana Jelačića sutra u 21 sat, bit će prijenos Zmajeva. Organizatori očekuju super atmosferu, tim više jer BiH sve utakmice igra rano. "Bit će vrlo zanimljive, sve su u 21 sat, sve ćemo ispratiti. Moramo navijati za naše susjede, možda završimo u finalu, nikad ne znaš", kaže Ante Martinac, suorganizator fan zone.

Navijati za susjede spremaju se i baš svi ljudi koje smo pitali na Trgu. "I BiH će se ovdje gledati? Iskreno, nisam znao. Mogao bi čak doći, da", rekao nam je Marko, a Petra i Nina ispričale su kako je lijepo da ih pratimo i podržavamo i kako vole navijati za njih, kao i oni za nas. "Mislim da će svi pratit. Mislim da će pratit kao da gledamo Hrvatsku. Nema razlike. Mislim da volimo jednako njih kao što oni vole nas, mislim da će biti baš dobra atmosfera međusobno. A mislim i da je pola Zagreba iz BiH."

Bešlagić: 'Žao mi je što Halid ne vidi kako se njegove pjesme pjevaju na stadionu'

Među njima je popularni glumac Enis Bešlagić, on vjeruje da su pred Zmajevima velike stvari."Mislim da je opravdana euforija, da njima isto treba iskustvo na velikim scenama, kao i svakome. I mi kao glumci uvijek tražimo neku veću scenu. Mislim da će ovo biti odlična prilika i da se oni prezentiraju", kaže Bešlagić.

I u gradovima BiH spremne su fan zone, zastavice vise posvuda, a u Tuzli je dovršena najveća zastava BiH, dio projekta "Svi pod jednom zastavom". Očekivanja navijača i dalje su velika. "Prolazimo grupu. Većina raje tako razmišlja, svi smo pozitivni", ili "prolazimo grupu sto posto, a ako Bog da, onda i četvrtfinale otprilike".

Prva utakmica je još protiv domaćina Kanade, ali ako je suditi po prijateljskim utakmicama u Americi uoči prvenstva, BiH bi se mogla osjećati kao doma. "Ja ne znam tko će bit domaćin, ovi najavljuju 30 tisuća naših navijača, tako da vjerujem da se domaćin već zabrinuo dobro. Meni je samo žao što nas je Halid Bešlić napustio da ne dočeka i ne vidi kako se njegove pjesme pjevaju na stadionu i ne doživi tu euforiju", ističe Enis Bešlagić.

Halidove pjesme svi su pjevali i na dočeku Zmajeva nakon epske pobjede u baražu nad Italijom, svi se nadaju nečem sličnom i na povratku iz Amerike. Kapetan Edin Džeko vrijedan je Bosni kao i Hrvatskoj Luka Modrić, dvojica Mostaraca obojicu su stavili na majice, osmišljene da se istodobno navija i za Hrvatsku i za BiH. Igrao kapetan ili ne, mlađahnu reprezentaciju i dalje drži zanos.

"Mogu li izdržati cijeli turnir? Skupina definitivno nudi prilike, nema izrazitog autsajdera, iako je vjerojatno tamo Švicarska najbolja reprezentacija. Teško je bilo što prognozirati, ali s ovim što su već napravili, sa tim zanosom, definitivno mogu nastaviti svoju priču i tamo", smatra sportski komentator RTL-a Filip Brkić.

Podršku imaju, kako doma, tako i u susjedstvu. I naša poruka ista je kao i kad smo nedavno bili u Sarajevu - zmajevi, sretno!