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ZA VATRENE I ZMAJEVE /

Dok se drugdje podižu tenzije, jedan grad u BiH poslao je potpuno drukčiju poruku

Dok se drugdje podižu tenzije, jedan grad u BiH poslao je potpuno drukčiju poruku
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Foto: Pixsell

'Pozivamo sve građane Jajca da budu dio ovog sportskog spektakla te da zajedno bodrimo Zmajeve i Vatrene na putu do uspjeha'

9.6.2026.
15:49
Hina
Pixsell
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Srednjebosanski grad Jajce će tijekom nadolazećeg Svjetskog nogometnog prvenstva biti iznimka u Bosni i Hercegovini, jer će građani zajednički navijati za reprezentacije Hrvatske i BiH, dok su u drugim sredinama ranijih godina nastupi ove dvije nogometne vrste redovito izazivale napetosti između hrvatske i bošnjačke zajednice.  

Javna ustanova "Sport i rekreacija" izvijestila je da je uz potporu općine Jajce te lokalnih javnih ustanova i poduzeća postavila veliki LED ekran u središtu grada, na kojem će građani moći pratiti sve utakmice Svjetskog prvenstva. Organizatori ističu da je cilj omogućiti sportsko zajedništvo i zabavu.

"Pozivamo sve građane Jajca da budu dio ovog sportskog spektakla te da zajedno bodrimo Zmajeve i Vatrene na putu do uspjeha na Svjetskom nogometnom prvenstvu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku", stoji u obavijesti. 

Hrvati iz BiH uglavnom navijaju za Vatrene, dok Bošnjaci podupiru Zmajeve. Susreti dviju reprezentacija nerijetko su dovodili do podizanja napetosti te manjih incidenata u dijelovima središnje Bosne te u Mostaru i Stocu na području Hercegovine. 

Posljednjih dana u Mostaru su izvješene hrvatske zastave u zapadnom dijelu grada, a istočni dio grada je okićen prvim priznatim zastavama Bosne i Hercegovine (bijelo-plave), kao i današnje zastave Bosne i Hercegovine (plavo-žute).

Bosna I HercegovinaZmajeviVatreniHrvatskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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