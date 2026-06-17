Što nas čeka sedmi dan SP-a? Utakmica Hrvatske i Engleske kao kruna prvog kola

Sedmi dan Svjetskog prvenstva 2026. donosi četiri dvoboja puna intrige, a u središtu pozornosti je europski klasik i repriza epskog polufinala iz 2018. godine.

Hrvatska otvara SP protiv Engleske

U Teksasu će se sučeliti stari rivali, Hrvatska i Engleska, u utakmici koja obećava nogometni spektakl. No, uzbuđenja neće nedostajati ni na ostalim stadionima. U Houstonu svoj put započinje Portugal s Cristianom Ronaldom, koji lovi jedini trofej koji mu nedostaje. U Torontu se igra ključna utakmica hrvatske skupine L između Gane i Paname, dok će u Mexico Cityju debitant Uzbekistan pokušati iznenaditi favoriziranu Kolumbiju.

Ronaldov Portugal protiv povratnika iz Afrike

Program u Houstonu otvaraju Portugal i DR Kongo. Za Cristiana Ronalda ovo je šesti i gotovo sigurno posljednji Mundijal, a cilj je jasan - osvajanje jedinog trofeja koji mu nedostaje u blistavoj karijeri. Cijeli nogometni svijet gledat će hoće li portugalska ikona povesti svoju momčad do slave. No, Portugal nije samo Ronaldo; momčad je prepuna zvijezda koje igraju u najvećim europskim klubovima i slovi za jednog od favorita iz sjene. Protivnik je DR Kongo, reprezentacija koja se vraća na svjetsku scenu nakon duge pedeset i dvije godine. "Leopardi" u utakmicu ulaze bez pritiska, ali s ogromnim motivom da pokažu snagu afričkog nogometa i nadaju se iznenađenju na otvaranju.

Gana i Panama za treće mjesto?

U Torontu se sastaju preostale dvije momčadi iz hrvatske skupine L, Gana i Panama. Ovaj dvoboj ima ogroman ulog, jer su obje reprezentacije svjesne da je svaki bod u ovako teškoj skupini, uz Englesku i Hrvatsku, od presudne važnosti. Gana, kao jedna od najkonstantnijih afričkih selekcija, želi isprati gorak okus s prošlih natjecanja i dokazati da pripada samom vrhu, a to će morati učiniti bez Thomasa Parteyja. S druge strane, Panama traži svoj iskorak na svjetskoj sceni i pobjedom bi napravila divovski korak prema osmini finala. Očekuje se tvrda i beskompromisna utakmica u kojoj bi ulog mogao sputati obje momčadi.

Debitanti na ispitu protiv Kolumbije

Natjecateljski dan zaključit će dvoboj u legendarnom Mexico Cityju, gdje će snage odmjeriti Kolumbija i debitant Uzbekistan. Južnoamerikanci su na papiru favoriti, predvođeni iskusnim igračima i prepoznatljivim napadačkim stilom. Međutim, Uzbekistan nije momčad za podcjenjivanje. S klupe ih vodi talijanska nogometna legenda Fabio Cannavaro, koji je usadio čvrstu taktičku disciplinu i pobjednički mentalitet. Za Uzbekistan je već sam plasman na Mundijal povijesni uspjeh, a sada žele pokazati da mogu igrati ravnopravno s najboljima i tražiti svoje mjesto pod nogometnim suncem.

Stari rivali u Arlingtonu

Ipak, središnji događaj dana je dvoboj skupine L na velebnom AT&T stadionu u Arlingtonu, gdje Hrvatska otvara svoj put protiv Engleske. Osam godina nakon povijesne pobjede u polufinalu u Moskvi, "Vatreni" i "Gordi Albion" ponovno se susreću. Momčad Thomasa Tuchela stiže s ogromnim samopouzdanjem nakon besprijekornih kvalifikacija i slovi za jednog od glavnih favorita turnira. S Judeom Bellinghamom kao glavnim kreatorom, Declanom Riceom kao razaračem i kapetanom Harryjem Kaneom u napadu, Englezi traže osvetu i snažan početak. S druge strane, Hrvatska u utakmicu ulazi u poznatoj ulozi autsajdera. Izbornik Zlatko Dalić i dalje se oslanja na prekaljenu jezgru s kapetanom Lukom Modrićem na čelu, čije će iskustvo biti ključno za kontrolu ritma. Uz obrambenu stijenu Joška Gvardiola i dokazanog napadača Antu Budimira, "Vatreni" se uzdaju u svoj neuništivi karakter i prkos, motivirani da nakon razočaravajućeg Eura 2024. dokažu da njihovo vrijeme još nije prošlo.

Engleska je na papiru kvalitetnija momčad, no mi smo bezbroj puta dokazali da smo sposobni pobijediti i jače od sebe, te se nadamo da će isto biti ovog puta. Jedno je sigurno, očekuje nas još jedan uzbudljiv dan na Svjetskom prvenstvu, a sve možete pratiti na portalu Net.hr.