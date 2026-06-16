FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEMA ZAMJENIKA /

Portugal nakon Svjetskog prvenstva ostaje bez izbornika?

Portugal nakon Svjetskog prvenstva ostaje bez izbornika?
×
Foto: Alexandre Sousa/Alamy/Profimedia

Prije Roberta Martineza Portugal je vodio Fernando Santos

16.6.2026.
22:30
Sportski.net
Alexandre Sousa/Alamy/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Prema pisanju nekoliko uglednih novinara i engleskih medija, uključujući Sky Sports, Roberto Martinez trebao bi napustiti klupu Portugala nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Španjolac je na tu poziciju stigao 2023. godine, a s Portugalom je osvojio Ligu nacija 2025. Prije Portugala Martinez je vodio Belgiju, s kojom je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Za sada nije poznato tko bi ga trebao zamijeniti budući da su dva glavna kandidata već otpala.

Ranije se kao mogući nasljednik spominjao Jose Mourinho, no on je preuzeo Real Madrid. U kombinacijama je bio i Ruben Amorim, koji je preuzeo Milan, klub za koji nastupa Luka Modrić.

Portugalska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Roberto Martinez
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike