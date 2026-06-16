Portugal nakon Svjetskog prvenstva ostaje bez izbornika?

Prema pisanju nekoliko uglednih novinara i engleskih medija, uključujući Sky Sports, Roberto Martinez trebao bi napustiti klupu Portugala nakon završetka Svjetskog prvenstva.

Španjolac je na tu poziciju stigao 2023. godine, a s Portugalom je osvojio Ligu nacija 2025. Prije Portugala Martinez je vodio Belgiju, s kojom je osvojio broncu na Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Za sada nije poznato tko bi ga trebao zamijeniti budući da su dva glavna kandidata već otpala.

Ranije se kao mogući nasljednik spominjao Jose Mourinho, no on je preuzeo Real Madrid. U kombinacijama je bio i Ruben Amorim, koji je preuzeo Milan, klub za koji nastupa Luka Modrić.