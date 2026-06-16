Šok u kampovima velikih reprezentacija: Zvijezde SP-a suočile se s opasnim zmijama

Dok se reprezentacije na Svjetskom prvenstvu pripremaju za najvažnije utakmice, neke od njih suočavaju se s neočekivanim protivnikom izvan nogometnog terena. U kampovima nekoliko europskih reprezentacija glavna tema nisu samo taktika i forma igrača, već i susreti s lokalnim životinjskim svijetom, ponajviše otrovnim zmijama.

Među onima koji su upozorili na problem nalazi se i njemački reprezentativac Joshua Kimmich. Njemačka reprezentacija smještena je u Winston-Salemu u Sjevernoj Karolini, gdje su igrači tijekom boravka u kampu već imali bliski susret s bakrenoglavom zmijom, jednom od najpoznatijih otrovnica na tom području.

„Jučer smo vidjeli zmiju. Rekli su nam da je otrovna i da biste u slučaju ugriza morali u bolnicu. Vjerojatno nije smrtonosna, ali svakako može biti opasna. Imam osjećaj da bi loše završilo kada biste slučajno stali na takvu zmiju“, rekao je Kimmich.

Njemačka nije jedina reprezentacija koja je morala razmišljati o ovakvim situacijama. Švicarski reprezentativci, koji su smješteni u San Diegu, još su prije početka turnira označili dio prostora oko svog kampa kao „područje zmija“ kako bi dodatno upozorili igrače na moguću opasnost tijekom šetnji i treninga na otvorenom.

Slična iskustva imaju i Norvežani, koji se također pripremaju u Sjevernoj Karolini. Njihov kamp nalazi se u Greensborou, području gdje su bakrenoglave zmije vrlo česte. Informacija o prisutnosti otrovnica nije oduševila norveškog kapetana Kristiana Thorstvedta.

„Nimalo mi nije drago to čuti“, kratko je poručio norveški reprezentativac nakon što su ga novinari upoznali s lokalnim životinjskim svijetom.

Iako zasad nije bilo ozbiljnijih incidenata, reprezentacije su pojačale oprez i slijede preporuke lokalnih službi.