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INCIDENT /

Muškarac uzrokovao kaos na EP-u, policija oko njegovog vrata vidjela nedopustivo

Muškarac uzrokovao kaos na EP-u, policija oko njegovog vrata vidjela nedopustivo
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Foto: British News and Media/Alamy/Profimedia

Kao mjera opreza, uvedene su sigurnosne mjere i obustavljen je prijevoz osoblja prvenstva i sportaša

16.8.2026.
16:46
Hina
British News and Media/Alamy/Profimedia
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Muškarac u tridesetima uhićen je i ostaje u pritvoru zbog sumnje na prijevaru, izjavila je u nedjelju policija West Midlandsa, nakon što je sigurnosna operacija uzrokovala poremećaje na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu prethodne večeri.

Britanski mediji izvijestili su da je nekoliko sportaša, uključujući prvu zvijezdu prvenstva Britanku Amy Hunt, i tisuće gledatelja kasnilo s napuštanjem stadiona Alexander više od sat vremena nakon incidenta u kojem je sudjelovala naoružana policija u subotu navečer.

Policija je izjavila da je izražena zabrinutost nakon što je pronađen muškarac s pogrešnom akreditacijom.

"Kao mjera opreza, uvedene su sigurnosne mjere i obustavljen je prijevoz osoblja prvenstva i sportaša. To je potom dovelo do kašnjenja u prijevozu sa stadiona za širu javnost", dodala je policija.

"Razumijemo zabrinutost koju je ovo moglo izazvati i možemo potvrditi da nije bilo neposrednog rizika za javnost. Kao i uvijek, naš prioritet je sigurnost javnosti i želimo zahvaliti svima na strpljenju."

Prometne usluge vratile su se u normalu rano u nedjelju, rekli su organizatori u izjavi.

Stadion Alexander bio je ispunjen blizu svog kapaciteta od 23 000 mjesta za subotnju večernju sesiju, koja je završila osvajanjem zlata Britanije u muškoj i ženskoj štafeti 4x100 metara. Organizatori su kasnije najavili otkazivanje šest ceremonija dodjele medalja koje su se trebale održati nakon finalnog događaja.

U objavi na X, prvenstvo se ispričalo zbog značajnih kašnjenja koja su utjecala na gledatelje koji su napuštali mjesto održavanja i reklo da će autobusi "postupno" nastaviti polaske.

Hunt i njezine kolegice trebale bi se natjecati u nedjeljnoj mješovitoj sprint štafeti, gdje će pokušati osvojiti rekordnu četvrtu zlatnu medalju na prvenstvu.

AtletikaAkreditacijaPolicija
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