Požar buknuo u noći kod Dubrovnika: Jak vjetar otežavao gašenje, objavili fotografije

Na području Kupara buknuo je požar tijekom noći te su se vatrogasci tri sata borili s buktinjom.

Kako donosi Dubrovački dnevnik, požar je izbio oko 1.22 sata te se prema riječima županijskog vatrogasnog zapovjednika, vrlo brzo širio zbog jakog vjetra koji je tijekom noći puhao na području Župe dubrovačke, što je dodatno otežavalo gašenje.

Foto: Dubrovački dnevnik

Procjenjuje se kako je izgorjelo područje dužine oko 400 metara i širine oko 150 metara.

U gašenju su sudjelovale brojne vatrogasne snage. Na terenu je bilo 31 vatrogasac DVD-a Župa dubrovačka s pet vozila, šest vatrogasaca JVP Konavle s dva vozila, šest vatrogasaca Intervencijske vatrogasne postrojbe s dva vozila, tri vatrogasca JVP Dubrovački vatrogasci s jednim vozilom te pet vatrogasaca DVD-a Čilipi s jednim vozilom.

Foto: Dubrovački dnevnik

Nakon tri sata borbe s vatrenom buktinjom, požar je lokaliziran.

Foto: Dubrovački dnevnik

Tijekom dana nastavlja se sanacija požarišta, a vatrogasne snage ostat će na terenu kako bi dežurale i spriječile moguće ponovno aktiviranje vatre.