Glazba, glamur i poznata lica: Ovako je izgledala završna večer Melodija Jadrana

Ovogodišnje izdanje Melodija Jadrana zaključeno je u nedjelju velikom završnom večeri održanom u impresivnom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu. Publika je imala priliku premijerno čuti nove pjesme domaćih izvođača, dok su događaj iz prvih redova pratili brojni uzvanici i poznata lica.

Program pod nazivom "Hit ljeta" okupio je neka od najpoznatijih imena hrvatske i regionalne glazbene scene. Na pozornici su se izmjenjivali Jelena Rozga, Neda Ukraden, Lelek, Jacques Houdek, Goran Karan, Luka Nižetić i mnogi drugi, koji su svojim nastupima zaokružili još jedno izdanje festivala.

Atmosferu s finalne festivalske večeri, modne kombinacije i djelić ugođaja iz Galerije Meštrović pogledajte u našoj fotogaleriji.