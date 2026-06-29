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GLAZBA, GLAMUR I ZVIJEZDE /

Glazba, glamur i poznata lica: Ovako je izgledala završna večer Melodija Jadrana

Glazba, glamur i poznata lica: Ovako je izgledala završna večer Melodija Jadrana
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Ovogodišnje izdanje Melodija Jadrana zaključeno je u nedjelju velikom završnom večeri održanom u impresivnom ambijentu Galerije Meštrović u Splitu. Publika je imala priliku premijerno čuti nove pjesme domaćih izvođača, dok su događaj iz prvih redova pratili brojni uzvanici i poznata lica.

Program pod nazivom "Hit ljeta" okupio je neka od najpoznatijih imena hrvatske i regionalne glazbene scene. Na pozornici su se izmjenjivali Jelena Rozga, Neda Ukraden, Lelek, Jacques Houdek, Goran Karan, Luka Nižetić i mnogi drugi, koji su svojim nastupima zaokružili još jedno izdanje festivala.

Atmosferu s finalne festivalske večeri, modne kombinacije i djelić ugođaja iz Galerije Meštrović pogledajte u našoj fotogaleriji.

 

 

29.6.2026.
9:02
Hot.hr
Pixsell
SplitMelodije JadranaFinalna Večer
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