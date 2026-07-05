NIje samo zgodna TV voditeljica, a ona je više od toga: Pravnica, majka, modna ikona

Diletta Leotta (34) je talijanska sportska novinarka, voditeljica i pravnica, rođena 16. kolovoza 1991. u Cataniji na Siciliji. Osim po ulozi TV voditeljice, poznata je i po svom atraktivnom izgledu. Diplomirala je pravo u Rimu, a njezina karijera obuhvaća i sudjelovanje u različitim zabavnim emisijama i modnim događanjima. U privatnom životu, udana je za njemačkog nogometaša Lorisa Kariusa, s kojim ima kćer Ariju Rose.