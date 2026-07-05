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DILETTA LEOTTA /

NIje samo zgodna TV voditeljica, a ona je više od toga: Pravnica, majka, modna ikona

NIje samo zgodna TV voditeljica, a ona je više od toga: Pravnica, majka, modna ikona
Foto: Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia
Diletta Leotta rođena je 16. kolovoza 1991. u Katanu na Siciliji.
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Diletta Leotta (34) je talijanska sportska novinarka, voditeljica i pravnica, rođena 16. kolovoza 1991. u Cataniji na Siciliji. Osim po ulozi TV voditeljice, poznata je i po svom atraktivnom izgledu. Diplomirala je pravo u Rimu, a njezina karijera obuhvaća i sudjelovanje u različitim zabavnim emisijama i modnim događanjima. U privatnom životu, udana je za njemačkog nogometaša Lorisa Kariusa, s kojim ima kćer Ariju Rose.

5.7.2026.
7:14
Lea Obelić
Insidefoto, Insidefoto/alamy/profimedia
Diletta LeottaNovinarkaTv Voditeljica
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