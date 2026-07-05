'Bogati' dekoltei i duge noge ukrali svu pažnju: Za ovim damama okretao se cijeli Zagreb

Ljeto u gradu uvijek donosi posebnu modnu energiju, a zagrebačka špica još je jednom potvrdila status omiljene pozornice za najupečatljivije street style trenutke. Unatoč temperaturama koje su se posljednjih dana penjale iznad 30 stupnjeva, gradske su trendseterice pokazale kako visoke temperature nisu prepreka za besprijekoran stil.

Ovoga puta u središtu pozornosti našle su se mini suknje i lepršave haljine koje su zavladale gradskim ulicama. Lagani krojevi, prozračni materijali i ženstvene siluete bili su prvi izbor dama za kojima su se okretali pogledi prolaznika, dok su elegantne mini dužine savršeno naglasile bezbrižnu atmosferu ljeta u gradu.

Zagrebačka špica i ovog je vikenda pokazala kako upravo jednostavne, ženstvene i prozračne kombinacije stvaraju modne trenutke koji privlače najviše pažnje, a kako je točno izgledala, pogledajte u našoj galeriji.