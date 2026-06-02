Iva Majoli raznježila fotografijom lijepe kćeri Mije: 'Netko je ponosan na svoju mamu'

Naša proslavljena tenisačica Iva Majoli (48) na društvenim je mrežama podijelila rijedak prizor svoje kćeri Mije, koja joj ovih dana pravi društvo na Roland Garrosu u Parizu.

Bivša osvajačica pariškog Grand Slama na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj 19-godišnja Mia pokazuje na ime svoje majke ispisano među pobjednicima turnira. Uz objavu je kratko napisala: "Netko je ponosan na svoju mamu."

Majoli je, podsjetimo, 1997. godine ispisala povijest hrvatskog tenisa osvojivši Roland Garros, a danas njezin uspjeh s ponosom prati i njezina kći.

Iva je godinama privatni život držala podalje od očiju javnosti, pa se Mia rijetko pojavljivala na njezinim društvenim mrežama. Tek nakon što je postala punoljetna, odlučila je otključati svoj profil na Instagramu i otvoriti se javnosti.

Mia je kći Ive Majoli i poduzetnika Stipe Marića, od kojeg se tenisačica razvela 2012. godine nakon šest godina braka. Unatoč razvodu, Iva je jednom prilikom otkrila da Mia i njezin otac njeguju dobar odnos.

Iva Majoli danas uživa u braku s talijanskim poduzetnikom Robertom Calegarijem. Par se vjenčao u listopadu 2022. godine u Milanu, a bivša teniska zvijezda često ističe koliko joj obitelj znači u životu.

Najnovija objava s Roland Garrosa pokazala je upravo to, da se najveći sportski uspjesi s vremenom možda pretvore u uspomene, ali ponos koji osjećaju najbliži ostaje jednako snažan.