Emotivna objava kćeri Ive Majoli oduševila društvene mreže: 'Moja najbolja prijateljica'
Iva Majoli podijelila je s obožavateljima čestitku s kojom joj je 19-godišnja kći Mia čestitala Majčin dan
Iva Majoli (48), naša proslavljena tenisačica, majka je 19-godišnje kći Mije koja je izrasla u pravu ljepoticu. Mia joj je Majčin dan čestitala objavom videa gdje njih dvije plešu, a majku je opisala kao svoju najbolju prijateljicu.
Iva je čestitku podijelila na svom Instagramu i napisala "Mamino sve".
Inače, majka i kći poznate su po iznimno bliskom odnosu, a Iva redovito ističe koliko je ponosna na svoju nasljednicu. Prošle godine, kad je Mia napunila 18 godina, bivša tenisačica objavila je dirljivu poruku, a tada su brojni pratitelji komentirali koliko su Iva i Mia slične.
“Lijepa kao mama”, “Carica i kraljica”, “Prekrasna fotka, ovu treba uokviriti” – nizali su se tada komplimenti ispod objave.
Vjenčanje godine s 370 uzvanika
Iva je kći Miu dobila iz braka sa Stipom Marićem s kojim je bila od 2006. do 2012. godine. Vjenčanje između Stipe i Ive je svojevremeno proglašeno vjenčanjem godine, a održano je u crkvi sv. Marka u Zagrebu, uz čak 370 uzvanika, a slavlje se nastavilo na teniskim terenima na Cmroku.
Službeno su se rastali 2012. godine, a Marić se nakon istog povukao iz javnosti te sada živi u inozemstvu.
'Imaju dobar odnos'
"Iako on živi u inozemstvu, vide se koliko god je to moguće. Imaju dobar odnos", ispričala je odnos između Mie i Stipe jednom prilikom za Story.
Majoli je danas s u braku s talijanskim poduzetnikom Robertom Calegarijem, za kojeg se udala u listopadu 2022. u Milanu.
