Emotivna objava kćeri Ive Majoli oduševila društvene mreže: 'Moja najbolja prijateljica'

Iva Majoli (48), naša proslavljena tenisačica, majka je 19-godišnje kći Mije koja je izrasla u pravu ljepoticu. Mia joj je Majčin dan čestitala objavom videa gdje njih dvije plešu, a majku je opisala kao svoju najbolju prijateljicu.

Iva je čestitku podijelila na svom Instagramu i napisala "Mamino sve".

Inače, majka i kći poznate su po iznimno bliskom odnosu, a Iva redovito ističe koliko je ponosna na svoju nasljednicu. Prošle godine, kad je Mia napunila 18 godina, bivša tenisačica objavila je dirljivu poruku, a tada su brojni pratitelji komentirali koliko su Iva i Mia slične.

“Lijepa kao mama”, “Carica i kraljica”, “Prekrasna fotka, ovu treba uokviriti” – nizali su se tada komplimenti ispod objave.

Vjenčanje godine s 370 uzvanika

Iva je kći Miu dobila iz braka sa Stipom Marićem s kojim je bila od 2006. do 2012. godine. Vjenčanje između Stipe i Ive je svojevremeno proglašeno vjenčanjem godine, a održano je u crkvi sv. Marka u Zagrebu, uz čak 370 uzvanika, a slavlje se nastavilo na teniskim terenima na Cmroku.

Službeno su se rastali 2012. godine, a Marić se nakon istog povukao iz javnosti te sada živi u inozemstvu.

'Imaju dobar odnos'

"Iako on živi u inozemstvu, vide se koliko god je to moguće. Imaju dobar ­odnos", ispričala je odnos između Mie i Stipe jednom prilikom za Story.

Majoli je danas s u braku s talijanskim poduzetnikom Robertom Calegarijem, za kojeg se udala u listopadu 2022. u Milanu.

