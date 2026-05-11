FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'MAMINO SVE' /

Emotivna objava kćeri Ive Majoli oduševila društvene mreže: 'Moja najbolja prijateljica'

Emotivna objava kćeri Ive Majoli oduševila društvene mreže: 'Moja najbolja prijateljica'
×
Foto: Petar Glebov/PIXSELL

Iva Majoli podijelila je s obožavateljima čestitku s kojom joj je 19-godišnja kći Mia čestitala Majčin dan

11.5.2026.
19:01
Hot.hr
Petar Glebov/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Iva Majoli (48), naša proslavljena tenisačica, majka je 19-godišnje kći Mije koja je izrasla u pravu ljepoticu. Mia joj je Majčin dan čestitala objavom videa gdje njih dvije plešu, a majku je opisala kao svoju najbolju prijateljicu. 

Iva je čestitku podijelila na svom Instagramu i napisala "Mamino sve".

Emotivna objava kćeri Ive Majoli oduševila društvene mreže: 'Moja najbolja prijateljica'
Foto: Instagram/Screenshot

Inače, majka i kći poznate su po iznimno bliskom odnosu, a Iva redovito ističe koliko je ponosna na svoju nasljednicu. Prošle godine, kad je Mia napunila 18 godina, bivša tenisačica objavila je dirljivu poruku, a tada su brojni pratitelji komentirali koliko su Iva i Mia slične.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iva Majoli (@ivamajoli)

“Lijepa kao mama”, “Carica i kraljica”, “Prekrasna fotka, ovu treba uokviriti” – nizali su se tada komplimenti ispod objave.

Vjenčanje godine s 370 uzvanika 

Iva je kći Miu dobila iz braka sa Stipom Marićem s kojim je bila od 2006. do 2012. godine. Vjenčanje između Stipe i Ive je svojevremeno proglašeno vjenčanjem godine, a održano je u crkvi sv. Marka u Zagrebu, uz čak 370 uzvanika, a slavlje se nastavilo na teniskim terenima na Cmroku.

Službeno su se rastali 2012. godine, a Marić se nakon istog povukao iz javnosti te sada živi u inozemstvu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Iva Majoli (@ivamajoli)

'Imaju dobar odnos' 

"Iako on živi u inozemstvu, vide se koliko god je to moguće. Imaju dobar ­odnos", ispričala je odnos između Mie i Stipe jednom prilikom za Story.

Majoli je danas s u braku s talijanskim poduzetnikom Robertom Calegarijem, za kojeg se udala u listopadu 2022. u Milanu.

POGLEDAJTE VIDEO: Detalj kad je makla tješila Bohachuka u kutu nakon poraza. On je sjedio na stolici uzdrman.

Iva Majoli
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike