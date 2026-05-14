Nema pauze od nogometa! SP neće niti završiti, a Hajduk i Dinamo već će biti u akciji

Nogometna sezone je neumorna i to znamo, a kad se igra veliko natjecanja, Svjetsko ili Europsko prvenstvo, onda za gledatelje i neke igrače nema vremena za odmor niti jedan jedini dan.

Svjetsko prvenstvo počet će 11. lipnja, samo 12 dana nakon finala Lige prvaka, a završit će 19. srpnja. Za ljubitelje nogometa u Hrvatskoj ljetne pauze neće niti biti. Prvi hrvatski klub koji će početi svoje obveze je Hajduk koji će nastupiti u prvom pretkolu Europske lige zahvaljujući drugom mjestu u prvenstvu i Dinamovom osvajanju Kupa.

Prva utakmica prvog pretkola, prema UEFA-inu kalendaru, je na rasporedu devetog srpnja, a uzvrat je tjedan dana kasnije. To znači da ćemo Hajduk gledati u europskoj akciji prije nego završi SP. Na dan prve Hajdukove utakmice igrat će se i prvo četvrtfinale Svjetskog prvenstva.

Dinamo će recimo svoj europski put započeti 21. ili 22. 7. u drugom pretkolu Lige prvaka. Dakle, samo dva ili tri dana nakon Svjetskog prvenstva.

Ljubitelji nogometa, objasnite svojim boljim polovicama na vrijeme da pauze od nogometa nema. Svjetsko prvenstvo još neće niti završiti, a navijači Dinama i Hajduka već će se morati baviti svojim klubovima i gristi nokte dok se njihovi mezimci bore za što duži boravak u Europi.