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ZDRAV ŽIVOT /

Ministar Habijan pokazao mišiće u fitness natjecanju: Ovo je izdanje u kojem ga rijetko viđamo

Ministar Habijan pokazao mišiće u fitness natjecanju: Ovo je izdanje u kojem ga rijetko viđamo
Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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U Zaprešiću je održano fitness natjecanje Hybrid Games "No Limit" Zaprešić 2026 na Trgu Ivana Pavla II., a među natjecateljima je bio i ministar pravosuđa Damir Habijan.

Ministrova ljubav prema zdravom životu i sportu već je dobro poznata pa ovo nije prvi put da ga možemo vidjeti u 'akciji'. 

U galeriji možete vidjeti mininistra Habijana kako se okušao u različitim disciplinama, ali i u 'outfitu' u kojem ga nemamo često priliku vidjeti.

Podsjetimo, ministar je u lipnju sudjelovao i na natjecanju Hybrid Race u Zlataru, koje kombinira trčanje, funkcionalni fitness i vježbe snage.

4.7.2026.
13:49
danas.hr
Emica Elvedji/PIXSELL
Damir HabijanFitnessNatjecanjeZaprešić
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