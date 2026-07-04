Ministar Habijan pokazao mišiće u fitness natjecanju: Ovo je izdanje u kojem ga rijetko viđamo

U Zaprešiću je održano fitness natjecanje Hybrid Games "No Limit" Zaprešić 2026 na Trgu Ivana Pavla II., a među natjecateljima je bio i ministar pravosuđa Damir Habijan.

Ministrova ljubav prema zdravom životu i sportu već je dobro poznata pa ovo nije prvi put da ga možemo vidjeti u 'akciji'.

U galeriji možete vidjeti mininistra Habijana kako se okušao u različitim disciplinama, ali i u 'outfitu' u kojem ga nemamo često priliku vidjeti.

Podsjetimo, ministar je u lipnju sudjelovao i na natjecanju Hybrid Race u Zlataru, koje kombinira trčanje, funkcionalni fitness i vježbe snage.