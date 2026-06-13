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Ministar ili fitness influencer? Habijan oduševio snagom na Hybrid Raceu u Zlataru, evo što sve može

Ministar ili fitness influencer? Habijan oduševio snagom na Hybrid Raceu u Zlataru, evo što sve može
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Foto: Zagorje International

Riječ je o natjecanju koje posljednjih godina privlači sve veći broj rekreativaca i profesionalnih sportaša diljem Europe zahvaljujući spoju različitih disciplina koje testiraju cjelokupnu fizičku spremnost sudionika.

13.6.2026.
15:21
danas.hr
Zagorje International
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Zlatar je jutros postao središte sporta i rekreacije otvorenjem prvog izdanja natjecanja Hybrid Race Zlatar, događaja koji je okupio brojne ljubitelje aktivnog života, ali i natjecatelje željne provjere vlastitih granica, piše Zagorje International.

Ministar ili fitness influencer? Habijan oduševio snagom na Hybrid Raceu u Zlataru, evo što sve može
Foto: Zagorje International

Prema riječima gradonačelnice Zlatara Jasenke Auguštan, na natjecanju sudjeluje oko 240 natjecatelja, a među njima je i sama gradonačelnica koja se odlučila okušati u ovom zahtjevnom sportskom izazovu. Podršku događaju svojim je dolaskom dao i ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan.

Ministar ili fitness influencer? Habijan oduševio snagom na Hybrid Raceu u Zlataru, evo što sve može
Foto: Zagorje International

Riječ je o natjecanju koje posljednjih godina privlači sve veći broj rekreativaca i profesionalnih sportaša diljem Europe zahvaljujući spoju različitih disciplina koje testiraju cjelokupnu fizičku spremnost sudionika. Hybrid Race kombinira trčanje, funkcionalni fitness i vježbe snage, stvarajući dinamičan format koji od natjecatelja traži izdržljivost, brzinu, koordinaciju i mentalnu čvrstoću.

Ministar ili fitness influencer? Habijan oduševio snagom na Hybrid Raceu u Zlataru, evo što sve može
Foto: Zagorje International

Sudionike tako očekuje ukupno pet kilometara trčanja, uz pet funkcionalnih izazova raspoređenih duž staze. Svaka dionica osmišljena je kako bi iskušala različite aspekte fizičke pripreme te pružila jedinstveno sportsko iskustvo.

Ministar ili fitness influencer? Habijan oduševio snagom na Hybrid Raceu u Zlataru, evo što sve može
Foto: Zagorje International

Prvo izdanje Hybrid Racea u Zlataru organizirao je Grad Zlatar, uz suorganizaciju Turističke zajednice Zlatni istok Zagorja i tvrtke VIKI-SPORT j.d.o.o., s ciljem promocije sporta, zdravog načina života i aktivnog provođenja slobodnog vremena.

Ministar ili fitness influencer? Habijan oduševio snagom na Hybrid Raceu u Zlataru, evo što sve može
Foto: Zagorje International

S obzirom na velik interes sudionika i posjetitelja već na premijernom izdanju, Zlatar je dobio još jedan sportski događaj koji bi mogao postati tradicionalno okupljanje zaljubljenika u rekreaciju i natjecateljski duh.

Damir HabijanZlatarUtrka
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