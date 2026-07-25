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NASILJE U LUTONU /

Tinejdžer (17) ubijen u parku: Uhićena dvojica maloljetnika

Tinejdžer (17) ubijen u parku: Uhićena dvojica maloljetnika
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Foto: Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia

Policija je pozvala građane da ne dijele uznemirujuće snimke i fotografije jer bi mogle dodatno uznemiriti obitelj

25.7.2026.
18:31
Jaga Komazec
Daniel Scharinger/imago stock&people/Profimedia
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Dvojica tinejdžera uhićena su zbog sumnje na ubojstvo mladića (17) koji je u petak navečer izboden u parku u engleskom Lutonu.

Policija je oko 18.30 sati pozvana na Kingsway Recreation Ground nakon dojave o neredima. Prema navodima policije Bedfordshirea, na mjestu događaja viđena je skupina tinejdžera naoružanih "velikim noževima", piše Sky News.

Mladić (17) je s višestrukim ubodnim ranama prevezen u bolnicu, no ubrzo je preminuo.

Dvojica dječaka, koji su u petak prvotno bili uhićeni zbog sumnje na nasilničko ponašanje, naknadno su uhićeni i zbog sumnje na ubojstvo. Jedan od osumnjičenih nalazi se u bolnici s teškim ozljedama koje nisu opasne za život.

Policija pojačala ophodnje

"Užasno nasilje u Lutonu danas je, nažalost, odnijelo život tinejdžera. Naše su misli prije svega s njegovim najbližima", rekao je glavni inspektor Nick Gardener.

Dodao je da policija na tom području provodi pojačane ophodnje i razgovara s lokalnim stanovništvom.

Građane su pozvali da ne dijele uznemirujuće snimke i fotografije jer bi mogle dodatno uznemiriti obitelj, ali i biti važan dio policijske istrage.

TinejdžeriUbodLutonVelika BritanijaNasilnicko Ponasanje
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