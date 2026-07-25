Tinejdžer (17) ubijen u parku: Uhićena dvojica maloljetnika
Policija je pozvala građane da ne dijele uznemirujuće snimke i fotografije jer bi mogle dodatno uznemiriti obitelj
Dvojica tinejdžera uhićena su zbog sumnje na ubojstvo mladića (17) koji je u petak navečer izboden u parku u engleskom Lutonu.
Policija je oko 18.30 sati pozvana na Kingsway Recreation Ground nakon dojave o neredima. Prema navodima policije Bedfordshirea, na mjestu događaja viđena je skupina tinejdžera naoružanih "velikim noževima", piše Sky News.
Mladić (17) je s višestrukim ubodnim ranama prevezen u bolnicu, no ubrzo je preminuo.
Dvojica dječaka, koji su u petak prvotno bili uhićeni zbog sumnje na nasilničko ponašanje, naknadno su uhićeni i zbog sumnje na ubojstvo. Jedan od osumnjičenih nalazi se u bolnici s teškim ozljedama koje nisu opasne za život.
Policija pojačala ophodnje
"Užasno nasilje u Lutonu danas je, nažalost, odnijelo život tinejdžera. Naše su misli prije svega s njegovim najbližima", rekao je glavni inspektor Nick Gardener.
Dodao je da policija na tom području provodi pojačane ophodnje i razgovara s lokalnim stanovništvom.
Građane su pozvali da ne dijele uznemirujuće snimke i fotografije jer bi mogle dodatno uznemiriti obitelj, ali i biti važan dio policijske istrage.