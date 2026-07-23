Nožem napao ženu pa je zapalio usred trgovačkog centra

Brutalan napad dogodio se u trgovačkom centru Milaneo u Stuttgartu, gdje je žena (47) izbodena nožem, a potom zapaljena. Policija je najprije blokirala trgovački centar kako bi spriječila bijeg napadača, a zatim objavila da je osumnjičeni uhićen izvan zgrade.

"Danas oko 10.15 zaprimili smo brojne pozive u operativno-komunikacijskom centru stuttgartske policije. Razlog je bio napad na 47-godišnju ženu u trgovačkom centru", rekao je policijski glasnogovornik Timo Brenner za Bild. Dodao je da je žrtva hitno operirana.

Napadač uhićen izvan trgovačkog centra

Osumnjičeni muškarac (54) najprije je pobjegao, no policija ga je oko 12.10 uhitila na području Bockelstraße. Riječ je o njemačkom državljaninu koji je, prema policiji, bio ili je još uvijek u vezi s ozlijeđenom ženom.

Prema dosad poznatim informacijama, muškarac je prije napada bio sa ženom u trgovačkom centru, a zatim ju je iznenada više puta ubo nožem i zapalio.

Policija je na teren izašla s velikim brojem službenika. Svi ulazi i izlazi iz Milanea bili su zatvoreni, a u potragu je bio uključen i helikopter. Policajci su pretraživali trgovački centar, dok je hitna pomoć zbrinjavala teško ozlijeđenu ženu, čije su ozljede opasne po život.

#Milaneo #Polizei #Messerangriff #Rettungsdienst ♬ Originalton - BlaulichtreportKreisEsslingen @blaulichtreportkre 🚨‼️ Frau im Einkaufszentrum niedergestochen – Polizei sperrt Bereich Täter auf der Flucht‼️🚨 In einem Einkaufszentrum ist es zu einem schweren Gewaltverbrechen gekommen. Nach ersten Informationen wurde eine Frau mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt. Rettungskräfte versorgten die Verletzte noch am Tatort, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde. Über ihren Gesundheitszustand liegen derzeit keine gesicherten Angaben vor. Die Polizei reagierte umgehend und sperrte das Einkaufszentrum sowie umliegende Bereiche großräumig ab. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort, sichern Spuren und befragen Zeugen, um den Tathergang zu rekonstruieren. Der mutmaßliche Täter ist nach der Tat geflüchtet. Eine Fahndung wurde eingeleitet, bislang jedoch ohne Erfolg. Ob sich Täter und Opfer kannten und welches Motiv hinter der Tat steckt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. #Stuttgart

Policija je poručila da trenutačno nema opasnosti za građane. Pozadina napada zasad nije poznata, a istražitelji prikupljaju tragove i analiziraju snimke nadzornih kamera. Trgovački centar u međuvremenu je ponovno otvoren.

Osumnjičeni bi tijekom petka trebao biti izveden pred suca istrage.