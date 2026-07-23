Hrvat udario nogom u glavu i tijelo radnika Hitne, brzo je doznao kaznu

Općinski sud u Reutlingenu pravomoćno je osudio na šest mjeseci uvjetnog zatvora i 120 sati društveno korisnog rada 31-godišnjeg hrvatskog državljana zbog napada na djelatnika hitne medicinske pomoći tijekom intervencije prošloga vikenda.

Incident se dogodio u nedjelju malo prije 19 sati u ulici Breslauer Straße u njemačkom Metzingenu kada se muškarac ponašao agresivno nakon prethodnog slučaja tjelesne ozljede i policijske intervencije.

Fenix Magazin prenosi da su policajci u jednom trenutku morali upotrijebiti papreni sprej.

Pravomoćna presuda

Hrvata se teretilo da je tijekom pružanja medicinske pomoći udario djelatnika hitne nogom u glavu i tijelo, a policajce i drugo medicinsko osoblje je vrijeđao.

Na mjestu je uhićen te je sljedećeg dana u ubrzanom postupku izveden pred suda Općinskog suda u Reutlingenu.

Sud ga je proglasio krivim zbog napada na službenu osobu te ga osudio na šest mjeseci uvjetnog zatvora te 120 sati društveno korisnog rada.

Državno odvjetništvo i osuđeni prihvatili su presudu pa je ona postala pravomoćna, a Hrvat je pušten na slobodu.