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INCIDENT U NJEMAČKOJ /

Hrvat udario nogom u glavu i tijelo radnika Hitne, brzo je doznao kaznu

Hrvat udario nogom u glavu i tijelo radnika Hitne, brzo je doznao kaznu
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Foto: Harald Dostal/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija

Na mjestu je uhićen te je sljedećeg dana u ubrzanom postupku izveden pred suda Općinskog suda u Reutlingenu

23.7.2026.
15:24
Dunja Stanković
Harald Dostal/imago stock&people/Profimedia/Ilustracija
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Općinski sud u Reutlingenu pravomoćno je osudio na šest mjeseci uvjetnog zatvora i 120 sati društveno korisnog rada 31-godišnjeg hrvatskog državljana zbog napada na djelatnika hitne medicinske pomoći tijekom intervencije prošloga vikenda.

Incident se dogodio u nedjelju malo prije 19 sati u ulici Breslauer Straße u njemačkom Metzingenu kada se muškarac ponašao agresivno nakon prethodnog slučaja tjelesne ozljede i policijske intervencije. 

Fenix Magazin prenosi da su policajci u jednom trenutku morali upotrijebiti papreni sprej. 

Pravomoćna presuda

Hrvata se teretilo da je tijekom pružanja medicinske pomoći udario djelatnika hitne nogom u glavu i tijelo, a policajce i drugo medicinsko osoblje je vrijeđao. 

Na mjestu je uhićen te je sljedećeg dana u ubrzanom postupku izveden pred suda Općinskog suda u Reutlingenu.

Sud ga je proglasio krivim zbog napada na službenu osobu te ga osudio na šest mjeseci uvjetnog zatvora te 120 sati društveno korisnog rada. 

Državno odvjetništvo i osuđeni prihvatili su presudu pa je ona postala pravomoćna, a Hrvat je pušten na slobodu. 

NjemačkaHitna PomoćNapadPresudaHrvat
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