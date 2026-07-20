Progovorio pretučeni Slovenac u Medulinu: 'Nakon što sam pao, drugi me je udario'

Nekoliko osoba napalo je dvojicu Slovenaca na rivi u Medulinu u noći na subotu. Ozlijeđeni su 23-godišnji Slovenac i njegov tri godine stariji sunarodnjak, a sve se, prema izvješću policije, dogodilo oko četiri sata ujutro.

Obojica su ozlijeđeni, a 26-godišnjak je zadobio više prijeloma, uključujući prijelome jagodične kosti, nosa i čeljusti. Kriminalistička istraga je još uvijek u tijeku.

Ozlijeđeni 26-godišnjak je progovorio o napadu za 24ur.com. Prema pisanju portala, vraćao se s prijateljem oko 4 sata ujutro iz bara na medulinskoj rivi kada ih je petorica mladića napala oko 300 metara od stana u kojem su boravili. Dok su ih napadači tukli, djevojke su vrištale da prestanu.

"Prvi me je jako udario u lice, a nakon što sam pao, drugi me je ponovno udario“, rekao je pretučeni sugovornik za 24ur.com. Tek nakon što su im djevojke viknule da prestanu, napadači su odustali i pobjegli.

Na hitnu otišli idućeg dana

Prema navodima pretučenog Slovenca, ne poznaju tu petoricu, a nisu ih ni sreli u baru. Bili su toliko šokirani napadom, kaže, da nisu otišli na hitnu sve do sljedećeg dana.

Tamo su utvrdili da ima prijelom jagodične kosti, gornje čeljusti ili maksilarnog sinusa, prijelom dna očne duplje i prijelom nosnih kostiju, kaže sugovornik 24ur.

Prvo ih je ispitivala lokalna policija, ali budući da su ozljede bile teže, posjetila ih je u nedjelju i pulska policija. Želi da se "pronađu počinitelji i da se ovo nikome nikada ne dogodi. Ne želim takve ozljede nikome", dodaje.

U međuvremenu, kriminalistička istraga je u tijeku, a policija istražuje sve okolnosti napada.