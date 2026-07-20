Napadnuti Slovenci u Medulinu: Jedan teže ozlijeđen, drugom slomili nos, čeljust...

Nekoliko osoba napadala je dvojicu Slovenaca na rivi u Medulinu u noći na subotu, objavila je istarska policija koja slaže mozaik događaja.

Ozlijeđeni su 23-godišnjak i njegov tri godine stariji sunarodnjak. Sve se, prema izvješću policije, dogodilo oko četiri sata ujutro.

Slovenski portal 24Ur.com neslužbeno doznaje da je 26-godišnjak završio na daljnjim pregledima u Sveučilišnom bolničkom centru Ljubljana na odjelu maksilofacijalne kirurgije gdje bi trebao saznati hoće li mu biti potrebna operacija zbog višestrukih prijeloma na licu. Navodno je slomio jagodičnu kost, kost ispod oka, nos i čeljust.

Teško ozlijeđen 23-godišnjak

Istarska policija je izvijestila o još jednom incidentu na plaži u Medulinu gdje je ranije iste noći ozlijeđen 23-godišnji Slovenac.

Naime, njega je oko 1.30 sati na plaži kod ugostiteljskog objekta fizički napao mladić kojeg poznaje, a kojim, prema izvješću policije, ima neriješene odnose.

Teže je ozlijeđen te je nakon pružanja liječničke pomoći otpušten iz bolnice.

Policija radi na utvrđivanju svih okolnosti.