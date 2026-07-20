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NAPADAČ U BIJEGU /

Užas na seoskoj zabavi: Osmero ozlijeđenih u napadu nožem, svjedoci ispričali strašne detalje

Užas na seoskoj zabavi: Osmero ozlijeđenih u napadu nožem, svjedoci ispričali strašne detalje
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Foto: Weber & Baur Medien- & Pressedie/imago stock&people/Profimedia

Napadač nije odmah pronađen jer se pretpostavlja da je pobjegao prije dolaska policije

20.7.2026.
6:45
Dunja Stanković
Weber & Baur Medien- & Pressedie/imago stock&people/Profimedia
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Seoska zabava Blauliachd-Party pretvorila se u mjesto užasa nakon što je osam osoba ozlijeđeno u napadu nožem tijekom vikenda u mjestu Egling u Njemačkoj, a identitet napadača je još uvijek misterij, javljaju tamošnji mediji. 

Užas je krenuo oko 23.45 sati u subotu. Mladi Austrijanac (24) krenuo je prema izlazu dvorane s prijateljem kada ga je nepoznati napadač udario u glavu i srušio na tlo, objavila je policija. 

Vidio je kako isti napadač izvlači nož i napada njegovog 16-godišnjeg prijatelja koji je teško ozlijeđen. Zaštitari su utvrdili da je maloljetnik zadobio arterijsku posjekotinu na desnoj ruci, prenosi Fenix Magazin. 

Napadač je zatim počeo napadati druge posjetitelje. Najmanje još jedna osoba je napadnuta nožem, a još jedan gost teško ozlijeđen, potvrdila je policija. 

Više ozlijeđenih je hitno operirano zbog teških ozljeda. Neki su zadobili teške prijelome kosti lica. 

 

Napadač uspio pobjeći

Zaštitari su pozvali policiju, koju je na mjestu zabave zatrkao kaotičan prizor. U tom trenutku je na zabavi bilo 700 posjetitelja, a svi izlazi su bili zatvoreni. 

Isprva se nije znalo je li napadač još uvijek među okupljenima. Zabava je prekinuta, a posjetitelje su kontrolirali na izlazu. 

Ipak, napadač nije odmah pronađen jer se pretpostavlja da je pobjegao prije dolaska policije. 

"Već dvije godine redovito dolazim na seoske zabave, ali ovako nešto nikada nisam mogao zamisliti", ispričao je šokirani 18-godišnjak.

Nije izravno vidio napad, no primijetio je da se nešto događa kada se veliki broj ljudi okupio na plesnom podiju. "U sredini je ležao ozlijeđeni mladić koji je obilno krvario. Zaštitari u ga iznijeli iz mase", dodao je. 

Na terenu je interveniralo 60 policajaca, posebna policijska postrojba, pet vozila hitne pomoći, dva liječnika hitne medicine, vatrogasci, spasilački helikopter i policijski dron. 

Policija je na mjestu događaja prikupila prve iskaze svjedoka, no još nije objavljen konačan opis počinitelja.

ZabavaNožNapadNjemačkaCrna KronikaPolicija
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