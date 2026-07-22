Mladić pao sa zgrade na prolaznicu: Ona je umrla, a on čudom preživio

Mlada žena (23) poginula je u bizarnoj nesreći u Japanu nakon što je na nju sletio muškarac koji je pao sa stambene zgrade od 12 katova. On je preživio nesreću.

Hitne službe dobile su dojavu da je muškarac pao i "poklopio" ženu u gradu Nagoya oko jednog sata ujutro u nedjelju. Sve se dogodilo 500 metara dalje od stanice podzemne željeznice u gusto naseljenom području s visokim zgradama.

Žrtva, inače prodavačica u obližnjoj trgovini, hitno je prevezena u bolnicu gdje je nakon nekoliko sati proglašena mrtvom zbog hemoragijskog šoka, prenosi Mirror.

Vlasti istražuju njegov pad

Vjeruje se da je hodala stazom ispod prozora gdje je 29-godišnji mladić, također radnik u trgovini, pao i sletio na nju. Trenutačno nije poznato s kojeg je kata pao, no zgrada ukupno ima 12 katova. Zadobio je teške ozljede glave i prsnog koša te je u komi i liječnici mu se bore za život.

Hitne službe pozvala je prijateljica koja je hodala uz mladu radnicu. Ona nasreću nije ozlijeđena.

Drugi mještani koji su se u tom trenutku našli u blizini također su priskočili u pomoć kada su čuli vriskove.

Pokrenuta je istraga kako bi se rasvijetlili detalji tragedije te kako je muškarac pao sa zgrade.