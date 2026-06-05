FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DRAMA U JAPANU /

Ni strelice za omamljivanje mu nisu mogle ništa, pobjegao je medvjed koji je napao ljude

Medvjed koji je prije nekoliko dana napao četvero ljudi u Fukušimi pa je bio zatvoren u lokalnoj tvornici - pobjegao je. Prije dolaska službi samostalno je otvorio vrata, nakon čega je viđen kako pije vodu iz slavine. Zbog svega toga smatra se da je neobično inteligentan.

Prethodno je bio pogođen strelicom za omamljivanje, no na nju nije imao nikakvu reakciju. Građani su zbog medvjeđih napada bili pozvani na evakuaciju, a škole su privremeno imale nastavu na daljinu.

"Ondje su bila klizna vrata, a medvjed ih je sam otključao i otvorio", kazao je gradski dužnosnik. "Čini se da je to jedan vrlo inteligentan medvjed", komentirao je gradonačelnik Fukušime, Yuki Baba.

VOYO logo
5.6.2026.
17:14
RTL Danas
MedvjedFukušimaJapan
VOYO logo
VOYO logo
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još videa