Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu

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Kako nam javlja čitateljica, u nesreći sudjelovala su dva automobila i motocikl
Teška prometna nesreća dogodila se na 4.+500 kilometru autoceste A1, prije naplate Demerje u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno, jednom prometnom trakom, stoji na stranicama Hrvatskog autokluba (HAK).
Kako nam javlja čitateljica, u nesreći su (prema njenoj procjeni) sudjelovala su dva automobila i motocikl. Na fotografijama se vide smrskani motocikl, policija i hitna pomoć, a na autocestu je sletio i helikopter hitne medicinske službe.
Odmah po zaprimanju fotografija, kontaktirali smo policiju iz koje do objave ovog teksta još nismo dobili odgovor.