Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu

Teška prometna nesreća dogodila se na 4.+500 kilometru autoceste A1, prije naplate Demerje u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno, jednom prometnom trakom, stoji na stranicama Hrvatskog autokluba (HAK).

Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Čitateljica Net.hr

Kako nam javlja čitateljica, u nesreći su (prema njenoj procjeni) sudjelovala su dva automobila i motocikl. Na fotografijama se vide smrskani motocikl, policija i hitna pomoć, a na autocestu je sletio i helikopter hitne medicinske službe.

Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Čitateljica Net.hr

Foto: Čitateljica

Odmah po zaprimanju fotografija, kontaktirali smo policiju iz koje do objave ovog teksta još nismo dobili odgovor.