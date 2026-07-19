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Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu

Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu
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Foto: Čitateljica Net.hr

Kako nam javlja čitateljica, u nesreći sudjelovala su dva automobila i motocikl

19.7.2026.
15:47
danas.hr
Čitateljica Net.hr
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Teška prometna nesreća dogodila se na  4.+500 kilometru autoceste A1, prije naplate Demerje u smjeru Zagreba. Vozi se usporeno, jednom prometnom trakom, stoji na stranicama Hrvatskog autokluba (HAK).

Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu
Foto: Čitateljica Net.hr
 
Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu
Foto: Čitateljica Net.hr

Kako nam javlja čitateljica, u nesreći su (prema njenoj procjeni) sudjelovala su dva automobila i motocikl. Na fotografijama se vide smrskani motocikl, policija i hitna pomoć, a na autocestu je sletio i helikopter hitne medicinske službe.

Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu
Foto: Čitateljica Net.hr
 
Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu
Foto: Čitateljica Net.hr
 
Sudar auta i motora na A1: Dignut i helikopter, stvara se kolona prema Zagrebu
Foto: Čitateljica

Odmah po zaprimanju fotografija, kontaktirali smo policiju iz koje do objave ovog teksta još nismo dobili odgovor. 

Prometna NesrećaAutocesta A1A1MotociklistAutomobilHelikopter
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