Hrvatski policajac udaljen iz službe: Sumnja se da je bio nasilan

Policajac iz Policijske uprave varaždinske osumnjičen da je tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja, uz kaznenu je prijavu predan pritvorskom nadzorniku i privremeno udaljen iz službe.

Iz varaždinske policije u petak su priopćili da se događaj zbio 6. srpnja, oko 16 sati, u Donjem Knegincu, tijekom primjene policijskih ovlasti.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, protiv policajca je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku.

Rješenjem načelnika Policijske uprave varaždinske, policijski je službenik privremeno udaljen iz službe, a protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.