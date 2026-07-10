FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PODNESENA KAZNENA PRIJAVA /

Hrvatski policajac udaljen iz službe: Sumnja se da je bio nasilan

Hrvatski policajac udaljen iz službe: Sumnja se da je bio nasilan
×
Foto: Ilustracija: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Protiv policajca će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka

10.7.2026.
19:04
Hina
Ilustracija: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Policajac iz Policijske uprave varaždinske osumnjičen da je tijekom postupanja prema građaninu u Donjem Knegincu počinio kazneno djelo nasilničkog ponašanja, uz kaznenu je prijavu predan pritvorskom nadzorniku i privremeno udaljen iz službe. 

Iz varaždinske policije u petak su priopćili da se događaj zbio 6. srpnja, oko 16 sati, u Donjem Knegincu, tijekom primjene policijskih ovlasti.

Po završetku kriminalističkog istraživanja, protiv policajca je podnesena kaznena prijava te je predan pritvorskom nadzorniku.

Rješenjem načelnika Policijske uprave varaždinske, policijski je službenik privremeno udaljen iz službe, a protiv njega će biti podnesen i zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka.

VaraždinPolicijaPolicajacNasilje
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike