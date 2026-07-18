Sportski tsunami stiže za vikend: Finale SP-a, kaos u Formuli 1 i spektakl koji se ne propušta

Ljubitelji sporta, pripremite se. Pred nama je jedan od najbogatijih sportskih vikenda u godini, vikend koji će okruniti nove svjetske prvake u nogometu i možda presudno usmjeriti sezonu Formule 1. Od nedjeljne večeri u New Jerseyu, gdje će se odlučivati o najprestižnijem trofeju, do nepredvidivih zavoja legendarne staze Spa-Francorchamps u Belgiji, uzbuđenja neće nedostajati. Uz ova dva titanska događaja, raspored je ispunjen i finalima u golfu, ključnim etapama Tour de Francea te klasicima američkog sporta. Vežite se, jer 18. i 19. srpnja donose sport za pamćenje.

Sve oči bit će uprte u MetLife stadion u nedjelju navečer. Točno u 21 sat po našem vremenu, Argentina će istrčati na travnjak protiv Španjolske u velikom finalu Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Bit će to kulminacija turnira koji je po prvi put ugostio 48 reprezentacija i igrao se u tri države: SAD-u, Meksiku i Kanadi. Za Španjolsku je ovo prilika za drugi naslov nakon onog iz 2010., dok će se Argentina tražiti takozvani back-to-back trofej Svjetskog prvenstva. Utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske na rasporedu je u subotu u 23 sata po našem vremenu na stadionu u Miami Gardensu. Obje utakmice možete gledati putem programa HRT 2.

Istovremeno dok se nogometni svijet priprema za finale, ljubitelji oktanskih sportova pratit će Veliku nagradu Belgije. Legendarna staza Spa-Francorchamps, sa svojim kultnim zavojima poput Eau Rougea i Raidillona, bit će poprište desete utrke sezone koja bi mogla donijeti novi preokret u borbi za naslov. Mladi vozač Mercedesa Kimi Antonelli ulazi u vikend kao vodeći u poretku, no njegova se prednost značajno smanjila nakon pehova na Silverstoneu. Momčadski kolega George Russell sada zaostaje samo 25 bodova, dok je Charles Leclerc u Ferrariju pobjedom na Velikoj nagradi Velike Britanije pokazao da se na njega mora ozbiljno računati. Dodatnu intrigu unosi i situacija oko četverostrukog prvaka Maxa Verstappena, koji je sve glasniji u kritikama na račun pouzdanosti Red Bullovog bolida. Kao i uvijek u Ardenima, ključan faktor mogla bi biti i prognoza koja za sva tri dana najavljuje mogućnost pljuskova, što jamči nepredvidivu utrku. Kvalifikacije su na rasporedu u subotu u 16 sati, a glavna utrka vozi se u nedjelju s početkom u 15 sati.

Veliku nagradu Belgije možete pratiti putem RTL-a i platforme Voyo.

Iako će nogomet i Formula 1 dominirati naslovnicama, sportski program ovog vikenda nudi pregršt drugih vrhunskih događaja. Ljubitelji golfa moći će uživati u završnici The Open Championshipa, jednog od četiri "major" turnira. Treća runda na terenima Royal Birkdale Golf Cluba igra se u subotu, a odluka o pobjedniku past će u nedjelju. Prijenosi za europske gledatelje kreću već od ranih jutarnjih sati na programu Sport Klub Golf.

Biciklistički entuzijasti pratit će 14. i 15. etapu Tour de Francea. Vikend u Alpama mogao bi biti ključan za konačni poredak i borbu za žutu majicu uoči posljednjeg tjedna utrke, prijenos bi trebao biti na programu Eurosporta.

Vikend pred nama nudi zaista nevjerojatan izbor sportskih događaja. Od povijesnog finala u jednom sportu do potencijalno ključne utrke u drugom, svaki će navijač pronaći nešto za sebe. Pripremite se za neprospavane noći i dane ispunjene adrenalinom.