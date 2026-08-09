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Konji pali usred Sinja, snimka izazvala reakcije: Pogledajte kako su im pomagali

Konji pali usred Sinja, snimka izazvala reakcije: Pogledajte kako su im pomagali
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Foto: Screenshot 'Facebook'/SPORT NEDJELJOM

Zasad nema informacija jesu li životinje nakon jutrošnjeg pada pregledane niti jesu li pritom zadobile ozljede

9.8.2026.
16:42
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/SPORT NEDJELJOM
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Dva konja koja su jutros vukla kočiju kroz središte Sinja okliznula su se i pala nasred ulice. Kako se vidi na snimci, jedan je najprije izgubio ravnotežu i završio na tlu, nakon čega je pao i drugi.

Životinje su ostale ležati upregnute u kočiju te su se neko vrijeme bezuspješno pokušavale podignuti na skliskoj podlozi, dok su im okupljeni pokušavali pomoći da ponovno stanu na noge.

Samo nekoliko sati nakon nezgode konji su ponovno viđeni na sinjskim ulicama, upregnuti u istu kočiju i uključeni u alkarsku povorku, piše Dalmacija Danas.

Konji i konjske zaprege tradicionalno su dio Sinjske alke, no zasad nema informacija jesu li životinje nakon jutrošnjeg pada pregledane niti jesu li pritom zadobile ozljede.

SinjSinjska AlkaKonjiživotinjeSkliska Cesta
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