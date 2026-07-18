Drogba ostvario povijesnu pobjedu u Monaku, domaća momčad ostala korak do slave

Svjetsko prvenstvo električnih jurilica E1, često zvano i "Formula 1 na vodi" vratilo se u Kneževinu Monako, a spektakularna kulisa luke Hercule poslužila je kao pozornica za dramatičnu utrku četvrte runde sezone.

Momčad Team Drogba, u vlasništvu nogometne legende Didiera Drogbe, odnijela je povijesnu prvu pobjedu, dok je Team Brady preuzeo vodstvo u ukupnom poretku. No, vikend je obilježila i emotivna priča domaće momčadi Team Monaco, koja je nakon obećavajućeg starta ostala bez finala pred svojim navijačima.

San o pobjedi na domaćem terenu

Sve su oči bile uprte u Team Monaco, koji je u Kneževini nastupao pod visokim pokroviteljstvom Njegove Visosti Princa Alberta II. Piloti tima, predvođeni Maximeom Nocherom, deseterostrukim svjetskim prvakom u kitesurfingu, u petak su oduševili domaću publiku osvojivši pol poziciju. Njihova izvanredna brzina i vještina u zahtjevnim uvjetima probudili su nadu da bi se na najvišoj stepenici postolja mogla zavijoriti monegaška zastava.

"Ovo je naša domaća utrka, nema joj ravne", izjavio je Nocher uoči vikenda. "Utrka u Dubrovniku, gdje nam je postolje izmaklo zbog tehničkih problema, dala nam je samopouzdanje. Želimo prirediti spektakl za naše navijače." Entuzijazam se osjetio i među navijačima, koji su u velikom broju posjetili E1 Fan Zonu na Jetée Lucciana, gdje su mogli izbliza vidjeti RaceBird bolide i upoznati pilote.

Dramatičan rasplet i povijesni trijumf

Ipak, na dan utrke u subotu, posada Team Drogba, Micah Wilkinson i Tara Pacheco, iskoristila je svoju priliku za povijest. Iako je Team Monaco dobro startao u vikend, zaustavljeni su u polufinalu. U napetom finalu, Wilkinson i Pacheco su maestralnom vožnjom osigurali svoju prvu pobjedu u E1 seriji. Drugo mjesto pripalo je momčadi Team Brady, u vlasništvu legende NFL-a Toma Bradyja, što im je bilo dovoljno da preuzmu vodstvo u prvenstvu od momčadi Westbrook Racing, koja je eliminirana ranije u natjecanju. Postolje je upotpunio Aoki Racing Team.

Vikend je bio i podsjetnik na opasnosti ovog sporta. Prošle godine upravo je u Monaku francuski pilot Tom Chiappe iz Team Rafa doživio težak sudar pri velikoj brzini tijekom kvalifikacija, a incidentu je s obale svjedočio i vlasnik tima, teniska zvijezda Rafael Nadal. "Bilo je zastrašujuće. Najvažnije je da je Tom dobro", rekao je tada Nadal. Chiappe se ove godine vratio na stazu, no njegova momčad još uvijek traži formu s početka sezone.

Prvenstvo zvijezda i održivosti

E1 prvenstvo sve više potvrđuje svoj status globalnog spektakla koji spaja sport, inovaciju i ekološku odgovornost. Vlasnici timova su neke od najvećih svjetskih zvijezda poput LeBrona Jamesa, Marca Anthonyja, Didiera Drogbe i Stevea Aokija, što natjecanju daje dodatnu dozu glamura. Deset timova, svaki s muškim i ženskim pilotom, predstavlja elitu vodenih sportova i budućnost električne pomorske tehnologije.

Utrka u Monaku još je jednom naglasila misiju serije: promoviranje održivosti kroz uzbudljivo natjecanje na najprestižnijim svjetskim lokacijama. Spoj bogate pomorske tradicije Monaka, koja seže još od 1904. godine, i futurističkih RaceBird jurilica stvorio je jedinstven događaj koji pomiče granice sporta i tehnologije.

Iako Team Monaco nije uspio pretvoriti pol poziciju u pobjedu, njihov nastup pokazao je ogroman napredak i potencijal. Borba za naslov prvaka se zaoštrava, a s novim liderom prvenstva, Teamom Brady, nastavak sezone bit će neizvjesniji no ikad.

Sve to, ali i ostatak najuzbudljivijih trenutaka "Formule 1 na vodi" mogli ste pratiti na platformi VOYO. Prvenstvo koje okuplja vlasnike timova poput Toma Bradyja, Rafaela Nadala i LeBrona Jamesa sada ide na pauzu, a nastavak prvenstva se očekuje 12. i 13. rujna u Angoli.