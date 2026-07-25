Drama kakvu Formula 3 rijetko viđa: Naël iz kaosa do pobjede, borba za naslov eksplodirala

Francuski vozač Théophile Naël ostvario je svoju drugu pobjedu sezone u Formuli 3, trijumfiravši u nevjerojatno uzbudljivoj sprint utrci na Velikoj nagradi Mađarske. Krenuvši sa šestog mjesta, vozač Campos Racinga iskoristio je kaos u prvom krugu i kasnijim pretjecanjem osigurao slavlje koje je borbu za naslov učinilo dramatičnijom no ikad.

S pole pozicije krenuo je Kanato Le iz ART Grand Prixa, no već u prvom zavoju vodstvo je preuzeo Gerrard Xie sjajnim startom s trećeg mjesta. Međutim, kineski vozač je prekasno kočio, što je Leu omogućilo povratak na čelo, dok se Naël fantastičnim startom sa šeste pozicije probio na drugo mjesto. Prava drama uslijedila je u prilasku drugom zavoju. Jin Nakamura iz Hitecha pokušao je napasti Xiea s vanjske strane, no zablokirao je kotače i udario u stražnji kraj DAMS-ovog vozača. Izgubivši kontrolu, Nakamura je pokupio i Macieja Gładysza koji je startao iz prvog reda. Za Poljaka i Japanca utrka je bila gotova, dok je Xie morao u boks zbog probušene gume. Incident je odmah na stazu izveo sigurnosni automobil.

Utrka je nastavljena u četvrtom krugu, a Naël je odmah počeo stvarati pritisak na vodećeg Lea. Ključni trenutak dogodio se u devetom krugu, kada je francuski vozač iskoristio DRS na startno-ciljnoj ravnini i odvažnim manevrom s unutarnje strane prvog zavoja preuzeo vodstvo. Jednom kada se našao na čelu, Naël je suvereno kontrolirao tempo do kraja utrke. Dok je on gradio prednost, za vodećeg čovjeka prvenstva, Uga Ugochukwua, utrka se pretvorila u noćnu moru. Iako se nakon restarta probio do petog mjesta, direkcija utrke dodijelila mu je kaznu od pet sekundi. Razlog je bio incident iz prvog kruga, kada je izlaskom sa staze na izlazu iz trećeg zavoja stekao prednost nad Tuukkom Taponenom. S tom kaznom i sve većom degradacijom guma, Amerikanac je počeo gubiti pozicije od vozača poput Branda Badoera, Taponena, Nicole Lacortea i Jamesa Whartona.

Unatoč impresivnoj pobjedi, Naël je nakon utrke ostao skroman. "Još uvijek imamo potencijala za poboljšanje u postavkama za sutra, što je dobar znak", izjavio je za Feeder Series. Iza njega, Kanato Le osvojio je svoje prvo postolje u karijeri, dok je trećim mjestom Ernesto Rivera zaokružio fantastičan dan za Campos Racing, koji je time povećao svoje vodstvo u poretku konstruktora.

Naël je slavio s 2,7 sekundi prednosti ispred Lea i Rivere. Glavna priča dana ipak je borba za naslov. Zbog kazne, Ugochukwu je s desetog mjesta na stazi pao na konačno 17. Njegov najveći rival, Freddie Slater, time je naslijedio deseto mjesto i osvojio ključan bod. Obojica su sada poravnati na vrhu poretka sa 104 boda, što obećava spektakl u nastavku sezone.