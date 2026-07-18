Nakamura iskoristio kaos na Spa i maestralnim potezom stigao do prve pobjede u F3

Japanski vozač Jin Nakamura ostvario je svoju prvu pobjedu u Formuli 3 na legendarnoj stazi Spa-Francorchamps.

Sudar titana otvorio vrata iznenađenju

Sva su svjetla uoči starta bila uperena u dvojac na vrhu poretka, Uga Ugochukwua i Freddieja Slatera. Njihovo rivalstvo definiralo je sezonu, a ardenske šume trebale su biti pozornica novog okršaja. No, drama se dogodila već u prvom krugu. U prilasku zavoju Les Combes, došlo je do kontakta između dvojice vodećih. Slater je zbog oštećenja bolida morao odustati, dok je Ugochukwu nastavio, ali je pao na samo začelje poretka. Incident je odmah izazvao izlazak sigurnosnog automobila i potpuno promiješao karte. Suci su nakon pregleda snimke kontakt proglasili trkaćim incidentom, no šteta za oba vozača, posebice Slatera koji je bio najbrži na slobodnom treningu, već je bila učinjena.

Hladnokrvni Japanac na ponovnom startu

Dok su se mehaničari u boksu Prema Racinga hvatali za glavu, Jin Nakamura je strpljivo čekao svoju priliku. Nakon što se sigurnosni automobil povukao sa staze, Japanac je izveo potez utrke. Na ponovnom startu, napao je tada vodećeg Branda Badoera, vozača Rodin Motorsporta. Odvažnim i preciznim manevrom s vanjske strane u zavoju La Source, Nakamura je preuzeo vodstvo. Jednom kada se našao na čelu, više se nije osvrtao. Njegov Hitech bolid pokazao je sjajan tempo na dugim pravcima belgijske staze. Do kraja utrke suvereno je kontrolirao tempo, čak i nakon još jednog perioda pod sigurnosnim automobilom, te je mirno priveo utrku kraju, upisavši pobjedu koja će mu zasigurno dati krila za nastavak sezone.

Rodinova dvostruka radost i borba za bodove

Iza pobjednika Nakamure, ciljem su prošla dva bolida momčadi Rodin Motorsport. Brando Badoer, koji je vodio u ranoj fazi utrke, morao se zadovoljiti drugim mjestom, uspješno se obranivši od upornih napada timskog kolege Pedra Clerota koji je završio treći. Dvostruko postolje velik je uspjeh za momčad. Bodove su još osvojili Mattia Colnaghi, Taito Kato, Theophile Nael, Tuukka Taponen, Ernesto Rivera, Alessandro Giusti i Noah Stromsted.

Sada se sve oči okreću prema nedjelji i glavnoj utrci. Ironično, s prve startne pozicije krenut će Freddie Slater, tražeći iskupljenje nakon subotnjeg razočaranja. S obzirom na nepredvidljivost staze, očekuje nas još jedan uzbudljiv dan u belgijskim Ardenima.