Bosanskohercegovački dragulj odlazi u engleskog velikana za ogroman iznos

Bosanskohercegovački dragulj Kerim Alajbegović na pragu je velikog transfera u Chelsea. Talijanski insajder Nicolo Schira otkrio je kako je sve već gotovo.

Chelsea će Leverkusenu platiti ukupno 42 milijuna eura s bonusima za 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine koji će za londonske Plave potpisati ugovor do 2033. Apotekari su svog nekadašnjeg omladinca doveli za osam milijuna eura iz Salzburga, već će ga prodati i to za pet puta veći iznos.

Kerim #Alajbegovic has agreed personal terms for a contract until 2033 with #Chelsea, which are now ready to close the deal from #BayerLeverkusen for €42M (bonuses included). #transfers #CFC https://t.co/JP5eYmSpCh — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2026

Alajbegović će u rujnu napuniti tek 19 godina, a već prošle sezone je briljirao u najvišem rangu austrijskog nogometa. Zabio je devet golova i tri puta asistirao u 28 utakmica, a u sedam utakmica Europske lige zabio je dva pogotka. Na Svjetskom je prvenstvu zabio majstorski gol protiv Katra. Tim pogotkom postao je osmi najmlađi nogometaš koji je zabio gol na Svjetskom prvenstvu.

Vrlo je vjerojatno da Alajbegović neće odmah u prvu momčad Chelseaja već bi ga londonski klub prvo mogao poslati na jednogodišnju posudbu u jednu od liga petica. U Kerimu vide igrača za budućnost što pokazuje i duljina ugovora od sedam godina.