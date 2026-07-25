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Bosanskohercegovački dragulj odlazi u engleskog velikana za ogroman iznos

Bosanskohercegovački dragulj odlazi u engleskog velikana za ogroman iznos
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Foto: Sipa USA/Sipa USA/Profimedia

Na Svjetskom je prvenstvu zabio majstorski gol protiv Katra

25.7.2026.
22:14
Sportski.net
Sipa USA/Sipa USA/Profimedia
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Bosanskohercegovački dragulj Kerim Alajbegović na pragu je velikog transfera u Chelsea. Talijanski insajder Nicolo Schira otkrio je kako je sve već gotovo.

Chelsea će Leverkusenu platiti ukupno 42 milijuna eura s bonusima za 18-godišnjeg reprezentativca Bosne i Hercegovine koji će za londonske Plave potpisati ugovor do 2033. Apotekari su svog nekadašnjeg omladinca doveli za osam milijuna eura iz Salzburga, već će ga prodati i to za pet puta veći iznos.

 

 

Alajbegović će u rujnu napuniti tek 19 godina, a već prošle sezone je briljirao u najvišem rangu austrijskog nogometa. Zabio je devet golova i tri puta asistirao u 28 utakmica, a u sedam utakmica Europske lige zabio je dva pogotka. Na Svjetskom je prvenstvu zabio majstorski gol protiv Katra. Tim pogotkom postao je osmi najmlađi nogometaš koji je zabio gol na Svjetskom prvenstvu.

Vrlo je vjerojatno da Alajbegović neće odmah u prvu momčad Chelseaja već bi ga londonski klub prvo mogao poslati na jednogodišnju posudbu u jednu od liga petica. U Kerimu vide igrača za budućnost što pokazuje i duljina ugovora od sedam godina.

Bosna I HercegovinaChelseaBayer Leverkusen
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